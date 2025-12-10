Sabina Berman reveló a través de sus redes sociales, un adelanto de su entrevista con Gloria Trevi en donde se pronunciará sobre el caso Ricardo Salinas Pliego.

Y es que, según reveló la propia Sabina Berman, Gloria Trevi presentó una demanda contra el empresario Salinas Pliego por al menos 180 millones de dólares ante una Corte de Estados Unidos.

Sabina Berman presentará entrevista a Gloria Trevi por demanda contra Salinas Pliego

En sus redes sociales, Sabina Berman compartió un adelanto de lo que será su entrevista con Gloria Trevi, en donde hablará de su demanda en contra de Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con el corto compartido, Gloria Trevi carga directamente contra la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, así como a los diferentes espacios de noticias de TV Azteca.

Según señala la artista, estos serían los culpables de que pasara 5 años en la cárcel en Brasil, para posteriormente ser extraditada a México.

Gloria Trevi aseguró que Chapoy y TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego habrían reconocido que, “gracias a ellos”, se ejerció presión hacia las autoridades para que fuera encarcelada.

Esto pese a los señalamientos de trata de personas que se han presentado en contra de Gloria Trevi.

GLORIA TREVI DEMANDA A SALINAS POR 180 MILLONES DE DÓLARES



“TvAzteca y Patricia Chapoy afirmaban que gracias a ellos fui enviada a prisión.”: @GloriaTrevi#LargoAliento



Jue. 21:00 @canalcatorcemx

Sab. 21:00 @CanalOnceTv pic.twitter.com/zkX0nuuDw6 — Sabina Berman (@sabinaberman) December 9, 2025

El adelanto de Sabina Berman revela que Gloria Trevi presentó una demanda contra Ricardo Salinas Pliego ante una Corte de Estados Unidos, en donde exigiría un pago como reparación del daño por 180 millones de dólares.

Será el jueves 11 de diciembre cuando la entrevista sea transmitida en Canal 14 a las 9:00 de la noche, así como el sábado 13 a las 9:00 de la noche mediante el Canal 11.