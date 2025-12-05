La escritora Sabina Berman acusó de “mal perdedor” al empresario Ricardo Salinas Pliego por supuestamente intentar “reventar” la presentación de su libro ‘Los billonarios desaparecen’ en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2025.

“Qué mal perdedor es Ricardo Salinas Pliego… llamó a reventar mi presentación en la FIL, llegaron 3 personas con ese intento...” Sabina Berman

Y es que señaló que a pesar de que desde hace 30 días Ricardo Salinas Pliego llamó a reventar su presentación en la FIL Guadalajara, solo llegaron tres personas y aún así no pudieron hacerlo.

Además de decirle que pague los impuestos que le está solicitando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo calificó de mal perdedor y tramposo.

Sabina Berman se lanza contra Ricardo Salinas Pliego tras presentación de ‘Los billonarios desaparecen’

Durante la presentación de ‘Los billonarios desaparecen’ en la FIL Guadalajara, Sabina Berman cortó la sesión de preguntas y respuestas y pasó a la firma de libros pues dijo que evitaba pelear con asistentes.

También dijo que no iba a frenar su presentación aunque uno de los supuestos tres asistentes enviados por Ricardo Salinas Pliego dijo que la pregunta era sobre el libro, con respeto y que habían esperado cuatro horas.

Sabina Berman presentó la novela ‘Los billonarios desaparecen’ en la FIL Guadalajara 2025

Sabina Berman presentó el libro ‘Los billonarios desaparecen’ en la FIL de Guadalajara el 4 de diciembre a las 20:00 horas.

El libro está editado por Penguin Random House y se trata de una novela que mezcla sátira política, intriga y crítica social sobre desigualdad, crisis humanitarias y un sistema global en decadencia.

Sabina Berman se echa chiste de Ricardo Salinas Pliego sobre que los billonarios lo discriminan “por pobre”

Ricardo Salinas Pliego dijo que “junta más gente un perrito atropellado que la presentación del libro de Sabina Berman”.

Ello luego de que Sabina Berman dijo en la misma presentación que los billonarios estaban discriminando a Salina Pliego por “pobre”.

En redes sociales surgieron críticas para ambos personajes, contra Sabina Berman por no permitir preguntas cuando supuestamente promueve la libertad de expresión y contra Ricardo Salinas Pliego por señalar que le molesta que Sabina Berman lo haya demandado por despido injustificado.