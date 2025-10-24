Gloria Trevi -de 57 años de edad- reconoce que Pati Chapoy le ha hecho mucho daño al hablar sobre el proceso legal que mantienen desde hace varios años.

En conferencia de prensa, Gloria Trevi reveló que la demanda en contra Pati Chapoy -de 76 años de edad- fue provocada por todos los ataques que recibió.

Gloria Trevi reconoce que Pati Chapoy le ha hecho mucho daño

Durante la promoción de su serie documental -que próximamente estará disponible en ViX- Gloria Trevi habló sobre su demanda por difamación en contra de Pati Chapoy.

En la conferencia de prensa, Gloria Trevi reconoció que Pati Chapoy le ha hecho mucho daño y no solo a ella sino a otras personas.

Gloria Trevi destacó que si ese era el trabajo de Pati Chapoy, era algo muy triste.

“Con respecto a la señora, a la periodista, Pati Chapoy me ha hecho mucho daño, creo que les ha hecho mucho daño a otras personas, ese puede ser su trabajo, creo que es un trabajo muy triste” Gloria Trevi

Pati Chapoy (Instagram/@chapoypati)

Gloria Trevi revela la razón por la cual denuncio a Pati Chapoy por difamación

En diversas ocasiones, Gloria Trevi ha denunciado que en el programa que conduce Pati Chapoy realizó una campaña de desprestigio en su contra.

Gloria Trevi reveló que decidió proceder legalmente en Texas cuando Pati Chapoy habló mal de ella, pese a que fue absuelta de los cargos en su contra y por los cuales pasó casi cinco años en prisión.

En ese sentido, Gloria Trevi destacó que Pati Chapoy habló mal de ella cuando trataba de retomar su carrera artística.

“Fue todo lo que sucedió, la demanda que existe ahorita en Texas fue provocada por los ataques que querían seguir haciendo después que había salido absuelta, que estaba yo reiniciando mi vida y que estaba yo volviendo a empezar a levantarme con ‘5 minutos’ y que estaba yo entrando en un programa” Gloria Trevi

Gloria Trevi señaló que fue una demanda no solo para defenderse, sino también para proteger a su familia.

En su conferencia de prensa, Gloria Trevi puntualizó que también lo hizo por sus fans, quienes le pedían que se defendiera.

“Estaba picando piedra y quisieron volver otra vez a decir cosas y tuve que defenderme, no nada más por mí, sino por mi familia y por toda la gente que trabaja y vive de lo que yo hago y por los fans” Gloria Trevi