La cantante Gloria Trevi de 57 años de edad, platicó con Sabina Berman de lo que está viviendo en su demanda que tiene contra TV Azteca desde hace 15 años.

Gloria Trevi confirmó que cree hay una “lucha desigual” contra Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca, aunque a ella la ven poderosa por ser artista.

Gloria Trevi critica a Ricardo Salinas Pliego en medio de su demanda a TV Azteca

A 15 años de que Gloria Trevi decidiera demandar a TV Azteca, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, la cantante compartió su creencia a una “lucha desigual” entre ambos.

En una entrevista con Sabina Berman, la cantante compartió su parecer ante el empresario, asegurando que Ricardo Salinas Pliego vive con una saña que ella no puede entender.

Incluso, criticó las acciones que Ricardo Salinas Pliego tiene con su tienda Elektra, asegurando “les hace embargos terribles” apuntando que es “gente humilde” la que busca sus tienda por “un refri” por ejemplo.

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca (Mireya Novo)

Por otra parte, Gloria Trevi confirmó su deseo de que Ricardo Salinas Pliego mejor “pague sus impuestos” antes que quitarle a la gente su dinero con sus tiendas.

“Si tienes tanto dinero, tantas tiendas ¿para qué te ensañas? no deja ir nada, es muy triste, te lo digo por aquellos que también tengan sus deudas en Elektra (...) mejor que pague sus impuestos”. Gloria Trevi, cantante.

Gloria Trevi habla de la demanda a TV Azteca y Pati Chapoy

Gloria Trevi cree que Ricardo Salinas Pliego se “ensaña” con TV Azteca y hasta Elektra, lo que dio pie a hablar de la demanda que tiene con la televisora por 3 mil 270 millones de pesos.

Aunque señaló que es una cifra que se dio en 2009, Gloria Trevi apuntó que se trata de un cálculo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le dio en aquel momento.

“Es una cifra simbólica, fue una cifra a la que llegaron en la UNAM”. Gloria Trevi, cantante.

Sin embargo, argumentó que la cifra dada que equivale a 180 millones de dólares, fue antes de que se convirtiera en madre e incluso después de esa demanda, Pati Chapoy y TV Azteca “siguieron haciendo programas” sentenciandola aunque la ley la había exonerado.

“Podrían llegar a más de 180 millones de dólares, pero es algo que debe terminar el juez o lo jurados”. Gloria Trevi, cantante.

Pese a la pelea legal que Gloria Trevi tiene con TV Azteca y Pati Chapoy, asegura que se cree ganadora porque ha podido trabajar y usar su nombre sin problema, subrayando que hubo un motivo por el que los demandó en Estados Unidos.

Además de que la cantante radica en aquel país, aseguró que Ricardo Salinas Pliego está acostumbrado a hacer “lo que quiere” con las leyes mexicanas, pero en Estados Unidos se ha demostrado que no.

“Han perdido prácticamente todas las instancias (...) no se han querido presentar en la corte”. Gloria Trevi, cantante.

Gloria Trevi cree que fue encarcelada por críticas de TV Azteca

La cantante Gloria Trevi habló con Sabina Berman de la demanda que tiene contra TV Azteca y Pati Chapoy, asegurando que si estuvo en la cárcel fue por ellos.

Argumentando que ellos mismos lo dijeron en varios de sus programas, es que Gloria Trevi cree que tuvieron que ver en su encarcelamiento en Chihuahua.

“Lo dijeron cuando se burlaban y se gozaban de la situación de una persona que había sufrido cosas durísimas (...) ellos decían, gracias a nosotros, ella fue encarcelada”. Gloria Trevi, cantante.

Incluso, Gloria Trevi subrayó que en programas de TV Azteca llegaron a argumentar que presionaron a autoridades para que fue detenida en aquel diciembre 2002.