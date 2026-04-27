PSG vs Bayern Múnich se enfrentan en los semifinales de la Champions League 2026. El pronóstico es 2-1 a favor del equipo francés. Conoce las posibles alineaciones del partido.

PSG vs Bayern Múnich: Pronóstico de la semifinal de la Champions League 2026

El pronóstico es 2-1 a favor del equipo PSG ante Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League 2026.

  • Pronóstico: PSG 2-1 Bayern Múnich

PSG vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones de la semifinal de la Champions League 2026

Las posibles alineaciones de PSG vs Bayern Mpunich serán las siguientes en las semifinales de la Champions League 2026.

PSG

  • Portero: Safonov
  • Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes
  • Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves
  • Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Bayern Múnich

  • Portero: Neuer
  • Defensas: Stanišić, Upamecano, Tah y Laimer
  • Mediocampistas: Kimmich, Pavlović, Olise y Musiala
  • Delanteros: Luis Díaz y Kane
Bayern Munich es uno de los candidatos a ganar la Champions League
Bayern Múnich es favorito para llegar a la final de la Champions League (Agencia AP / AP)

PSG vs Bayern Múnich: A qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Champions League

Los semifinales de la Champions League enfrentan al PSG vs Bayern Múnich, el martes 28 de abril.

HBO Max y TNT Sports transmiten el partido a partir de las 13 horas.

  • Partido: PSG vs Bayern Múnich
  • Fecha: Martes 28 de abril de 2026
  • Fase: Partido de vuelta de los playoffs
  • Torneo: Champions League
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Parque de los Príncipes
  • Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Así llegaron PSG y Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League

PSG goleó con marcador global de 4-0 a Liverpool, para seguir en la competencia de la Champions League 2026.

Bayern Múnich, por su parte, dejó en el camino al Real Madrid con marcador global de 6-4.