PSG vs Bayern Múnich se enfrentan en los semifinales de la Champions League 2026. El pronóstico es 2-1 a favor del equipo francés. Conoce las posibles alineaciones del partido.
PSG vs Bayern Múnich: Pronóstico de la semifinal de la Champions League 2026
El pronóstico es 2-1 a favor del equipo PSG ante Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League 2026.
- Pronóstico: PSG 2-1 Bayern Múnich
PSG vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones de la semifinal de la Champions League 2026
Las posibles alineaciones de PSG vs Bayern Mpunich serán las siguientes en las semifinales de la Champions League 2026.
PSG
- Portero: Safonov
- Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes
- Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves
- Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia
Bayern Múnich
- Portero: Neuer
- Defensas: Stanišić, Upamecano, Tah y Laimer
- Mediocampistas: Kimmich, Pavlović, Olise y Musiala
- Delanteros: Luis Díaz y Kane
PSG vs Bayern Múnich: A qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Champions League
Los semifinales de la Champions League enfrentan al PSG vs Bayern Múnich, el martes 28 de abril.
HBO Max y TNT Sports transmiten el partido a partir de las 13 horas.
- Partido: PSG vs Bayern Múnich
- Fecha: Martes 28 de abril de 2026
- Fase: Partido de vuelta de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
Así llegaron PSG y Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League
PSG goleó con marcador global de 4-0 a Liverpool, para seguir en la competencia de la Champions League 2026.
Bayern Múnich, por su parte, dejó en el camino al Real Madrid con marcador global de 6-4.