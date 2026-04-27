PSG vs Bayern Múnich se enfrentan en los semifinales de la Champions League 2026. El pronóstico es 2-1 a favor del equipo francés. Conoce las posibles alineaciones del partido.

PSG vs Bayern Múnich: Pronóstico de la semifinal de la Champions League 2026

El pronóstico es 2-1 a favor del equipo PSG ante Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League 2026.

Pronóstico: PSG 2-1 Bayern Múnich

PSG vs Bayern Múnich: Posibles alineaciones de la semifinal de la Champions League 2026

Las posibles alineaciones de PSG vs Bayern Mpunich serán las siguientes en las semifinales de la Champions League 2026.

PSG

Portero: Safonov

Defensas: Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes

Mediocampistas: Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves

Delanteros: Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Bayern Múnich

Portero: Neuer

Defensas: Stanišić, Upamecano, Tah y Laimer

Mediocampistas: Kimmich, Pavlović, Olise y Musiala

Delanteros: Luis Díaz y Kane

Bayern Múnich es favorito para llegar a la final de la Champions League (Agencia AP / AP)

PSG vs Bayern Múnich: A qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Champions League

Los semifinales de la Champions League enfrentan al PSG vs Bayern Múnich, el martes 28 de abril.

HBO Max y TNT Sports transmiten el partido a partir de las 13 horas.

Partido: PSG vs Bayern Múnich

Fecha: Martes 28 de abril de 2026

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Parque de los Príncipes

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Así llegaron PSG y Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League

PSG goleó con marcador global de 4-0 a Liverpool, para seguir en la competencia de la Champions League 2026.

Bayern Múnich, por su parte, dejó en el camino al Real Madrid con marcador global de 6-4.