Gloria Trevi -de 57 años de edad- fue abordada por la prensa durante su regreso a la CDMX en medio de los procesos que sostiene contra TV Azteca, Pati Chapoy y Sergio Andrade.

“Ustedes saben que de eso no podemos platicar muchachos. Pues yo creo que todo va bien. Gracias a Dios y sobre todo con mucha paz y tranquilidad” Gloria Trevi

En sus palabras, la cantante destacó que se encuentra tranquila y confiada. Esto mientras espera el avance de las batallas que inició por la vía institucional.

Gloria Trevi prefiere hablar de su carrera que de sus pleitos legales

Durante su encuentro con la prensa, Gloria Trevi fue cuestionada en reiteradas ocasiones por las demandas que interpuso tanto en México como Estados Unidos.

Motivo por el que la cantante tuvo que poner un límite claro al respecto, cambiando de tema en torno a su carrera musical y temas de su salud.

Gloria Trevi, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

En un primer plano, Gloria Trevi aseguró estar trabajando en nueva música para este 2026, dejando en claro que no hay planes de conciertos o giras por el momento.

Dentro del mismo terreno, dejó la puerta abierta a que parte de este nuevo material musical sea una colaboración.

Aunque, al igual que con el tema de sus demandas, la cantante fue sumamente cautelosa, alegando que no quería “salar” este proyecto en puerta.

Sergio Andrade salió a colación por haber anunciado su regreso a la música, pero Gloria Trevi evadió la pregunta para no dar ningún comentario al respecto.

¿En qué consiste la demanda de Gloria Trevi contra TV Azteca?

La defensa de Gloria Trevi se basa en una serie de acusaciones, señalamientos y contenidos difundidos en distintos espacios mediáticos, más que nada en TV Azteca.

De acuerdo con la demanda, esto ha vulnerado la imagen y reputación de la cantante, así como la presunción de inocencia.

La televisora y Paty Chapoy fueron acusados por la cantante, quien alegó una campaña de desprestigio en su contra cuando intentaba retomar su carrera tras salir de prisión.