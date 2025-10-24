¿Pati Chapoy ha evadido la justicia por 15 años? Gloria Trevi -de 57 años de edad- la acusa de no dar la cara y asegura que terminará viéndola en la corte.

Gloria Trevi aseguró que cada uno debe de asumir su responsabilidad y asegura que Pati Chapoy -de 76 años de edad- deberá de demostrar todo lo que dijo sobre ella con pruebas.

Gloria Trevi acusa a Pati Chapoy de evadir la justicia por 15 años y pide que de la cara

Tras las declaraciones de Pati Chapoy, Gloria Trevi no dudo en responderle y la acusó de evadir la justicia por 15 años.

A través de su cuenta de Instagram, Gloria Trevi le pidió a Pati Chapoy que de la cara, pues lleva evadiendo la corte, haciendo que esté situación se siga alargando.

“Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer. Y ya no alarguen las cosas y den la cara. ¡15 años evadiendo a la corte!” Gloria Trevi

Gloria Trevi puntualizó que hace mucho reconoció el daño que se hizo a ella misma, pero eso es diferente al prejuicio que le habría ocasionado Pati Chapoy .

Sin mencionar el nombre de Pati Chapoy, Gloria Trevi aseguró que ya no va a cargar con el peso que otras personas hicieron.

“A mis casi 60 años, hace muchíiiiiisimo que reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron” Gloria Trevi

Gloria Trevi se mostró orgullosa de su edad y aseguró que Pati Chapoy no hace otra cosa que meterse con el peso y el físico de otras personas.

En ese sentido, Gloria Trevi cree que Pati Chapoy solo incita al odio y engaña a las personas.

“Ah, y si usted tiene un problema de edadismo, lo siento por todos los días que se tiene que ver al espejo, siempre metiéndose con el peso y el físico de otras personas, incitando el odio y desinformando, engañando a la gente… pero ya no es tan fácil” Gloria Trevi

“¿Cómo no les sangra la lengua al hablar de corrupción? Gloria Trevi a Pati Chapoy y Salinas Pliego

Gloria Trevi le aseguró a Pati Chapoy que no se encuentra sola y ahora ha podido renacer de sus cenizas.

Sin embargo, Gloria Trevi también involucró a Ricardo Salinas Pliego al hablar del poder que tiene.

Y es que aseguró que tanto Pati Chapoy como Ricardo Salinas Pliego tienen poder y dinero con el que han comprado varias cosas.

Gloria Trevi destacó que no entendía como a Pati Chapoy y Ricardo Salinas Pliego no le sangraba la lengua cuando hablaban de corrupción.

“¡No estoy sola! Y yo amo mi edad y renacer de mis cenizas. Sé que usted y su patrón tienen mucho poder y dinero… ¡vaya que lo sé! Sé que compran muchas cosas… ¿cómo no les sale sangre de la lengua cuando hablan de corrupción?” Gloria Trevi

En su mensaje, Gloria Trevi puntualizó que está segura que terminará viéndose con Pati Chapoy en una corte , donde deberá de comprobar lo que dijo sobre ella con pruebas.

“Pero nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas” Gloria Trevi

Gloria Trevi dejó en claro que ya perdonó a Pati Chapoy, pero que debe de acatar las consecuencias de sus actos.

“Y otra vez te perdono… pero los actos tienen consecuencias” Gloria Trevi