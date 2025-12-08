¿Qué ha pasado en el pleito legal de Gloria Trevi con TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego? Estas son las claves y últimos avances del litigio que comenzó hace más de 15 años.

Sabina Berman reveló que Gloria Trevi presentaría una demanda en contra de Ricardo Salinas Pliego, pero no sería la primera que interpone en su contra.

Así empezó el pleito legal de Gloria Trevi con TV Azteca, Pati Chapoy y Ricardo Salinas Pliego

En 2009 Gloria Trevi demandó a TV Azteca, Publimax y Pati Chapoy por haber iniciado una campaña de desprestigio en su contra.

Ricardo Salinas Pliego, empresario. (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

Esto luego de que fue vinculada al conocido como ‘clan Trevi-Andrade’, una red de abuso y corrupción de menores.

Gloria Trevi fue encarcelada en el año 2000, pero cuatro años después fue liberada y absuelta de cargos de violación, secuestro y corrupción de menores.

En 2014, Gloria Trevi aseguró que nunca fue parte de ningún clan y destacó que no cometió ningún delito.

“Fui explotada por aquellos con quienes trabajaba. Todo lo que hice fue (ser) cariñosa, fiel y leal. Dios me recogió. Él me protegió. Él me sacó. Fui absuelta. Fui liberada. Nunca he cometido un delito” Gloria Trevi

Al salir de la cárcel Gloria Trevi intentó reactivar su carrera, pero acusó que Pati Chapoy y TV Azteca la dañaron al conspirar para desprestigiarla .

Gloria Trevi señaló que la televisora inicio una campaña de desprestigio en su contra como represalia luego de que se negó a firmar un convenio de exclusividad con la televisora.

En un principio Gloria Trevi interpuso la demanda en México, pero al no proceder decidió ponerla en Estados Unidos, contra Azteca América.

La demanda fue interpuesta en una Corte estatal del poblado de Edinburgo, cercano a McAllen, Texas, Estados Unidos.

Gloria Trevi argumenta que los comentarios de Pati Chapoy han dañado su imagen, después de todo el proceso legal al que se enfrentó.

“La señora Chapoy me hizo mucho daño a mí y a otras personas, es su trabajo, pero es muy triste, aunque también estoy en un momento, la demanda en Texas fue provocada por sus ataques, a pesar de mi salida de la cárcel, cuando me absolvieron, intenté levantarme y otra vez dijo cosas de mí” Gloria Trevi

De acuerdo con Gloria Trevi, el conflicto contra Pati Chapoy es por presunta calumnia, difamación e injurias por declaraciones hechas en diferentes programas, ocasionando “afectaciones a su reputación” al mismo tiempo que daños económicos.

Gloria Trevi, cantante. (@GloriaTreviOficial)

Estos son los últimos detalles que se conocen de la demanda que interpuso Gloria Trevi contra TV Azteca, Pati Chapoy y Ricardo Salinas Pliego

En medio de la polémica y pese a que es una persona pública, pocas son las declaraciones que ha realizado Pati Chapoy sobre el tema.

Fue en octubre de este año se volvió revivir el tema luego de que Pati Chapoy declaró ante los medios que el daño, Gloria Trevi “se lo hizo ella misma” y que el proceso judicial “seguirá su curso en Estados Unidos”.

“Fue hace 25 años, no se le hizo ese daño, hay que tener claro que eso es repercusión sus actos, ella, próxima a cumplir 60 años, debe sentir cierta culpa de todo lo ocurrido (...) ella, muy lamentablemente, vive la consecuencia de sus actos, yo no hice nada más que señalar lo ocurrido en un momento difícil” Pati Chapoy

Tras estas declaraciones, Gloria Trevi publicó un mensaje en donde le exige a Pati Chapoy “dé la cara” y asuma su parte en el proceso legal que ambas mantienen desde hace más de 15 años.

Gloria Trevi acusó a su contraparte de “evadir la corte” y de usar su influencia mediática, además se mostró confiada que vera en la corte a Pati Chapoy.

Incluso le dejó en claro que será ahí donde tenga que demostrar con pruebas todo lo que dice sobre ella.

Gloria Trevi dejó en claro que no tiene pensado retirar la demanda que tiene contra Pati Chapoy y TV Azteca, pese a las presiones que le están metiendo.

Y es que Gloria Trevi ha señalado que la demanda no ha llegado a un final debido a que la empresa pone amparos y otras técnicas para no presentarse a tribunales.

En medio de su proceso legal contra Pati Chapoy y TV Azteca ha resurgido la controversia sobre el juez mexicano que absolvió a Gloria Trevi de los cargos en 2004.

Algunos medios han reportado que el exjuez no tenía cédula profesional en ese momento, por lo que creen que se podría anular la sentencia.

De acuerdo con esta información, si se confirma está situación se podría reponer el proceso judicial anterior.