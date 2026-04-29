Las agencias Reuters y Bloomberg destacaron y están sorprendido con los resultados del primer trimestre de Grupo Televisa en las bolsas de valores de México y de Estados Unidos.

Con el titular “Televisora mexicana triplica resultados del 1T”, Reuters subrayó el crecimiento de la compañía, y Bloomberg enfatizó que “los ingresos de Televisa se disparan con su alianza con Univision”.

Reuters y Bloomberg destacan resultados de Televisa

De acuerdo con la información, Grupo Televisa registró una utilidad operativa de 6 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, Televisa reportó una rentabilidad operativa de 41.4% y una reducción de costos y gastos del 8%. A esto se suma el prepago de deuda en dólares por más de 207 millones de dólares.

TelevisaUnivision (TelevisaUnivision)

Reuters y Bloomberg destacaron las cifras de TelevisaUnivision, que superaron los 1.1 mil millones de dólares en ingresos, con un crecimiento global del 5%; en México las ventas aumentaron 17%.

Con la exclusividad de 104 partidos del Mundial 2026 en ViX, se prevé que la compañía mantenga una tendencia positiva en ingresos y audiencias en los próximos años.