Luego de muchas vueltas y versiones, Paramount estaría por hacer la última oferta a Warner Bros., luego de que esta le diera la oportunidad de hacer un movimiento final antes de la votación sobre la venta a Netflix.

Parece que Warner Bros. encontró atractivos los nuevos términos que Paramount puso sobre la mesa a mediados de febrero, por lo que han ido a la mesa de negociación una vez más.

Paramount (Paramount)

Paramount subiría un poco su oferta por Warner Bros.

De acuerdo con Variety, Paramount lanzaría una nueva oferta de por Warner Bros. de 32 dólares la acción; si bien no es muy diferente a la oferta hecha hace un par de meses, esto se suma a los nuevos términos de la empresa de David Ellison.

Recordemos que Paramount prometió un bono a Warner Bros. por cada trimestre que no se cierre la compra, además de pagar la deuda del estudio y absorber la multa por cancelar el acuerdo con Netflix.

Además, dado que los inversionistas tiene cientos, y a veces miles, de acciones de la compañía, el subir dos dólares la oferta representa algo bastante atractivo en términos de volumen.

De ahí que se diga que es “movimiento final” que tiene el estudio dueño de Nickelodeon, para hacerse con Warner Bros. o darse por vencido de manera definitiva.

Paramount debe de presentar la oferta por Warner Bros. antes de que termine el 23 de febrero

Tras siete días de negociaciones, Paramount tiene que hacer su oferta final a Warner Bros. antes de las 11:59 p.m. de este 23 de febrero, que es la hora en que se vence el plazo dado por los dueños de DC Comics.

En caso de que no se presente la oferta de Paramount por Warner Bros., se cerrará definitivamente la puerta para que otras empresas opten por la compra del estudio, quedando cerrado el trato con Netflix.

Dado el manejo de Paramount en todas la negociación, es posible que hagan su movimiento en el último minuto.

Luego de esto los inversionistas analizaran las dos ofertas y el 20 de marzo definirán si venden a Netflix o prefieren el trato con Paramount.