Aunque siguen en la pelea por Warner Bros., Paramount+ también tiene la intención de competir con TikTok con el formato de videos cortos.

Paramount+ tendría la intención de adentrarse en el formato popularizado por TikTok dentro de su propia plataforma de streaming, algo que ya habría sido probado por otras empresas.

Paramount+ integraría clips al estilo de TikTok en el futuro

De acuerdo con insiders de la industria del entretenimiento, Paramount+ se está preparando para introducir clips de video cortos como los que se pueden ver en TikTok.

La intención de Paramount+ es competir en el mercado que domina TikTok en la actualidad, y que lo ha impulsado desde hace más de 5 años.

Paramount+ (Especial)

Al parecer, la idea es que estos videos cortos sean ya sea extraídos del propio contenido de la plataforma, es decir de series y películas, así como generados por los usuarios.

En ese último aspecto no se han dado los detalles generales de cómo funcionaría esto, si serían videos de libre expresión de los usuarios o acotados a ciertas normas.

Que sean clips que tomen como referencias las franquicias de Paramount, como Bob Esponja, Misión Imposible o Las Tortugas Ninja.

Paramount+ está siguiendo los pasos de otras plataformas que quiere competir con TikTok

Hay que señalar que Paramount+ no es la única plataforma que busca integrar los contenidos estilo TikTok en su contenido.

Prácticamente todos los servicios de streaming como Paramount+, buscan competir de alguna u otra forma con TikTok, que es la plataforma favorita de las audiencias jóvenes.

TikTok logo (Pixabay)

Ya hemos visto cómo YouTube e Instagram ya tienen este formato de videos cortos; mientras que Netflix y Disney+ también han buscado la manera de integrarlos en el futuro inmediato.

Algunos ya lo han probado, como las micro novelas de ViX, pero hasta el momento no se sabe si se ha causado un impacto positivo en la plataforma o no.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización que se tenga alrededor de la llegada de los clips cortos a Paramount+.