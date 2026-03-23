Un juez federal otorgó un amparo a TV Azteca que permitirá reactivar sus portales de apuestas Bet365 y Betano, suspendidos por la Secretaría de Hacienda bajo presunción de lavado de dinero.

La resolución, emitida por el juez Germán Cruz Silva, ordena a la Dirección General de Juegos y Sorteos informar en tres días la reanudación de actividades.

El tribunal consideró que la suspensión carecía de fundamentos y formalidades legales. Sin embargo, el gobierno federal aún puede impugnar la reapertura de los casinos de Ricardo Salinas Pliego ante un Tribunal Colegiado.

Juez ampara a TV Azteca para operación de Bet365 y Betano

Los portales de apuestas de TV Azteca obtuvieron un amparo otorgado por un juez federal, luego de que determinara que la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la suspensión sin seguir las formalidades esenciales del procedimiento.

Asimismo, señaló que la sanción que dejaba sin operación a los casinos digitales Bet365 y Betano carecía de fundamentos o motivación, pues solo se comunicó la suspensión del permiso obtenido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el 13 de septiembre de 2018.

Estas plataformas de apuestas digitales operaban bajo las razones sociales:

Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.

Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I.

Por otra parte, el juez señaló que hasta el momento no se ha comprobado que exista una carpeta de investigación por el supuesto lavado de dinero de las plataformas de apuestas.

“Se concluye que la autoridad responsable Dirección General de Juegos y Sorteos con la emisión y ejecución del oficio reclamado transgrede en perjuicio de la persona quejosa los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, por lo que al ser fundados los motivos de disenso analizados, se impone conceder el amparo solicitado”. German Cruz Silva, Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en CDMX

Estas plataformas, junto con 13 casinos, más recibieron un aviso de suspensión el pasado 11 de noviembre de 2025 para la apertura y operación como centro de apuestas remotas y salas de sorteos de números o símbolos, según se señala en el oficio SG/DGJS/3399/2025.

Gobierno federal podrá impugnar reactivación de portales de apuestas de TV Azteca

A pesar del amparo obtenido, el gobierno federal tiene la posibilidad de impugnar la reapertura de los casinos, pues esta sentencia no es firme.

Para ello, el gobierno deberá de presentar la impugnación que será turnada a un Tribunal Colegiado.

Este tribunal deberá analizar el caso y determinar si la resolución del juez se confirma, modifica o revoca.