Claudia Sheinbaum aseguró que la inflación se mantiene contenida y dentro de los niveles históricos de los últimos 26 años.

“La inflación está contenida, es decir, está en el rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años, o 26 años” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 16 de abril de 2026, explicó que el repunte reciente, con una tasa anual de 4.59% en marzo, obedece a la guerra en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Ormuz.

No obstante, la presidenta de México destacó que su gobierno ha implementado acuerdos para mantener estables los precios de combustibles y la canasta básica, evitando un impacto mayor.

Inflación está en el rango histórico, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que la inflación en México, que se registró en 4.59% en marzo, no está por encima de lo reportado en años anteriores.

“No está por encima de otros años, eso es algo muy importante…Ahora, aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras la inflación está contenida” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la inflación anual está contenida a pesar de que es el tercer mes consecutivo en que la inflación va al alza.

La presidenta recordó que ha habido periodos en donde la inflación ha superado niveles máximos históricos, como en 2017, que llegó a 6.8% y en 2022 que llegó hasta 7.8% “por la guerra en Ucrania”.

Sheinbaum resalta estrategias para contener la inflación

Por otra parte, Claudia Sheinbaum resaltó que su gobierno mantiene acciones para contener la inflación en medio de la crisis internacional relacionada con el precio de los combustibles.

En este sentido, resaltó los acuerdos que se han hecho con empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina magna por hasta 24 pesos, cuando podría superar los 31 pesos por litro.

Asimismo, el acuerdo mantiene el diésel en 28 pesos el litro, cuando podría superar los 35 pesos.

Por otra parte, compartió que la tarde del 16 de abril se reunirá con comercializadoras para corroborar que se siga cumpliendo con el costo de la canasta básica en menos de 900 pesos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).