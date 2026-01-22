La inflación anual general de la primera quincena de enero de 2026 llegó a 3.77%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de enero de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó en 0.31% respecto a la quincena anterior, que se reportó en 3.69%.

Inflación anual en primera quincena de enero 2026 llega a 3.77%

El INPC, medida del cambio promedio de los productos de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo en el país, registró un nivel de 143.466.

Esto significa un aumento del 0.31% con respecto a la primera quincena de diciembre de 2025, donde llegó a 3.69%.

Además, en el mismo periodo, es decir, la primera quincena de enero de 2025, la inflación quincenal se reportó en 0.20%, y anual de 3.69%.

Por otra parte, el índice de precios subyacente incrementó en 0.43% a tasa quincenal, donde los precios de las mercancías subieron 0.69% y el de los servicios en 0.19%.

Además, el índice de precios no subyacente disminuyó en 0.12%, donde los productos agropecuarios cayeron en 0.20% y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno en 0.06%.

Cigarrillos suben en primera quincena de enero 2026, mientras que el gas LP disminuyó

Por otra parte, la variación e incidencia de productos genéricos en el INPC mostró que durante la primera quincena de enero de 2026 los cigarrillos subieron de precio, mientras que el gas LP disminuyó.

Los productos con mayor variación de precios al alza durante dicho periodo son:

limón: 15.21%

cigarrillos:12.22%

refrescos envasados: 3.97%

jitomate: 3.45%

productos para el cabello: 1.75%

Por otra parte, los productos con mayor variación a la baja en dicho periodo son: