El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó la inflación anual en abril 2026, siendo el jitomate y el chile lo que más abonó al alza, lo que llevó a Claudia Sheinbaum a explicar el incremento en los precios.

La presidenta de México apuntó que entre heladas y plagas, el precio de algunos productos de la canasta básica incrementaron precio, pero ya se trabaja para tener un control.

Claudia Sheinbaum explica el incremento en el precio del jitomate y el chile en México

En la conferencia del pueblo del 7 de mayo de 2026, la presidenta de México habló sobre la inflación de abril 2026 que reportó el INEGI hoy.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el jitomate y el chile fueron de los productos que más abonaron a la inflación. Además de que no han tenido una disminución del precio como se esperaba.

Ante ello, Claudia Sheinbaum explicó que esto se debe a distintos factores, entre ellos la importación de Estados Unidos en menor porcentaje por la heladas, así como las plagas en México en los cultivos de jitomate.

“El precio del jitomate, el chile subió mucho de precio ¿Por qué es esto? porque hay menos producto este año, particularmente Estados Unidos está importando mucho porque hubo helada en Florida y no tuvieron la producción que esperaban y en México también hubo un problema de una plaga en la producción de jitomate. Entonces hay menos producto y eso encarece el jitomate”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sader trabaja con distribuidoras para bajar el precio del jitomate

Claudia Sheinbaum explicó la razón de que el jitomate y el chile hayan aumentado de precio, pero también dijo que su gobierno trabaja para estabilizarlo e incluso disminuirlo.

Según la información de Sheinbaum, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presidida por Julio Berdegué, está en mesas de trabajo con centrales de abasto y tiendas de autoservicio sobre el precio del jitomate.

“Están en una mesa de trabajo para controlar, que no suba, que no haya especulación en el precio del jitomate”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Incluso, la presidenta de México subrayó que en una comparativo a la última semana de abril 2026 y la primera de mayo 2026, el jitomate sí ha bajado “un poco”.