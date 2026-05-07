El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el reporte de la inflación anual del mes de abril 2026, apuntando que fue de 4.45%.

Según los detalles del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el jitomate tuvo uno de los precios más elevados, así como otros productos de la canasta básica como chile serrano, chile poblano, papa, entre otros.

INEGI reporta inflación anual de 4.45% en abril de 2026 con jitomate al alza

El INEGI reportó el INPC de abril de 2026, compartiendo que la inflación anual fue de 4.45% con un aumento de 0.20% con respecto al mes de marzo 2026.

INEGI detalla inflación anual en abril 2026. (@INEGI_INFORMA)

En comparación con el mismo periodo pero en 2025, la inflación anual fue de 3.93%. Sin embargo, en 2024 se colocó en 4.65%.

Por otra parte, se informó que el precio del jitomate fue de lo que más elevó la inflación de abril 2026, así como otros productos que te compartimos.

Chile poblano 41.42%

Chile serrano 36.27%

Otros chiles chiles frescos 26.46%

Jitomate 19.25%

Papa y otros tubérculos 12.23%

Gasolina premium 6.16%

Productos que apoyaron la disminución de la inflación, según el INEGI

La inflación en abril 2026, aumentó 0.20% con respecto al mes anterior. Sin embargo, se mantuvo favorable en comparación al mismo periodo, pero en el año 2024.

Al respecto de ello, el INEGI informó los alimentos y servicios que disminuyeron en precio apoyando así que la inflación anual fuera demasiado elevada: