A un costado del Mercado de Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX), se registra un incendio que movilizó a los servicios de emergencia.

El incendio reportado alrededor de las 20:46 horas tiene lugar en una fábrica cercana al Mercado de Jamaica, aunque hasta el momento se desconoce la razón del siniestro.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, se dirige a la colonia Jamaica en atención al incendio, sin conocerse más detalles.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni si el fuego se extiende hacia el Mercado de Jamaica, el cual ha provocado una gran columna de humo.

Incendio en inmediaciones del Mercado de Jamaica provoca movilizaciones en CDMX

De acuerdo con lo revelado por medios de comunicación, el incendio tiene lugar en una fábrica de material inflamable sobre Guillermo Prieto, que está atrás del Mercado de Jamaica.

Se apunta que el incendio cerca del Mercado de Jamaica provocó el desalojo de al menos 60 personas dentro de la fábrica, sin reportar heridos o víctimas mortales.

La fábrica, tal como apuntan los vecinos, es de plásticos como unicel y cartonería, lo que terminó con el fuerte incendio cerca de la zona de comida del mercado.

Incendio en Mercado Jamaica provoca movilizaciones de servicios de emergencia (Raúl Gutiérrez vía X)

Hasta el momento, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, no se ha pronunciado sobre el incendio, aunque se espera presencia de los funcionarios en el Mercado de Jamaica.

En actualización extraoficial sobre el control del incendio en inmediaciones del Mercado de Jamaica, se mencionó que el fuego se ha sofocado en un 60%.

Incendio en el Mercado de Jamaica provoca cierres viales por servicios de emergencia

Se reporta el cierre de vialidades consecuencia de la movilización de los servicios de emergencia en el Mercado de Jamaica, entre ellas Guillermo Prieto, por lo que hacen un llamado a evitar la zona.

El jefe Vulcano Cova señaló en punto de las 21:12 horas que los bomberos de CDMX realizaban labores de extinción y contención del fuego en bodega continua al Mercado de Jamaica.

Sin embargo, tal como declaró a NMás, el incendio en la bodega cercana al Mercado de Jamaica ya fue confinado, pese a la cantidad de material que se quemó.

Vecinos señalaron que fueron desalojados por Protección Civil e instados a cerrar su tanque de gas y apagar todo sistema eléctrico.