El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de febrero del 2026.

El INEGI informó que en el mes de febrero hubo repunte en la inflación respecto al mes anterior, así como los alimentos que tuvieron este incremento.

Febrero 2026 reporta la inflación en México

El INEGI informó hoy 9 de marzo de 2026, el panorama de la economía en México respecto al mes de febrero, apuntando un aumentó respecto al mes anterior y al mismo periodo, pero en 2025.

Según el reporte, en febrero se presentó un incremento de 0.50% en el INPC, es decir, los productos aumentaron 50 centavos más en este mes.

El incremento del INPC en febrero, apunta a una inflación de 4.02 por ciento anual, siendo que en la mensual del 2025 fue de 3.77 por ciento.

Respecto al índice de precios subyacente, que no contiene servicios de precios volátiles, hubo un incremento de 0.46% a la tasa mensual, con un aumento en el precio de mercancías de 0.39% y servicios de 0.52%.

INEGI reporta la inflación en febrero 2026. (@INEGI_INFORMA)

Alimentos que aumentaron su precio en febrero 2026

El INEGI reportó un incremento en la inflación en México en febrero 2026, siendo que el mayor aumento se notó en estos alimentos:

Limón: 25.97 % de aumento

Jitomate: 22.51% de aumento

Papa y tubérculos: 20.86% de aumento

Tomate: 18.89% de aumento

Plátanos: 1.79% de aumento

Sin embargo, también hubo disminución de precios en productos como: