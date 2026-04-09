La inflación anual en México se ubicó en 4.59 % durante marzo de 2026, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El informe señala que la inflación general acumula tres meses consecutivos al alza, aunque todavía se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), fijado en 3 % +/- 1 punto porcentual.

Con este resultado, marzo de 2026 se convierte en el mes con la inflación más alta desde octubre de 2024, reflejando presiones en distintos productos y servicios de consumo frecuente en el país.

Así aumentó la inflación en México durante marzo de 2026

Durante marzo de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 145.544 puntos, lo que representó un aumento mensual de 0.86 %.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.59 %. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.31 %, mientras que la anual se situó en 3.80 %.

El índice de precios subyacente, que excluye los bienes y servicios con precios más volátiles, aumentó 0.38 % a tasa mensual.

Al interior de este indicador:

Los precios de las mercancías subieron 0.29 %

Los servicios aumentaron 0.48 %

Por su parte, el índice de precios no subyacente registró un incremento mensual de 2.46 %.

Dentro de este rubro:

Frutas y verduras aumentaron 10.75 %

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.85 %

Productos y servicios que más subieron de precio por inflación de marzo de 2026

Entre los productos y servicios que registraron mayores aumentos y tuvieron mayor impacto en la inflación de marzo de 2026 en México destacan:

Jitomate

Transporte aéreo

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Pollo

Vivienda propia

Papa y otros tubérculos

Electricidad

Tomate verde

Limón

Pepino

En contraste, algunos productos y servicios registraron disminuciones en sus precios, entre ellos: