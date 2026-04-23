El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisó que la inflación en México alcanzó 4.53 por ciento anual durante la primera quincena de abril de 2026.

El repunte en la inflación en México se enmarca en el alza del precio en el jitomate y chile, según el promedio reflejado en la canasta de bienes y servicios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi.

Alza en el jitomate y chile en abril 2026 marca la subida de la inflación en México

La subida de la inflación en México en abril 2026 se ve marcada por el alza en el jitomate y chile en abril, según el Inegi.

Pues en la primera quincena de abril 2026, el INPC señaló que el jitomate y chile serrano se posicionaron en los productos de la canasta cuyas variaciones de precios van a la alza por su incidencia sobre la inflación general, además de:

Papa y tubérculos

Chile poblano

Cebolla

Además de estos productos de la canasta, la subida de la inflación en México también se reflejó con el incremento en el precio del pasaje en autobuses, la vivienda y la gasolina.

Mientras que en contrapartes los productos a la baja en el promedio de la canasta de bienes y servicios del INPC del Inegi fueron:

Tomate verde

Pollo

Huevo

Calabaza

Plátano

Limón

Electricidad

Transporte aéreo

Servicios turísticos

Inflación en México sube por jitomate y chile en abril: Inegi (Inegi)

La inflación en México repunta a 4.53% en abril 2026: Inegi

De acuerdo al Inegi la inflación en México tuvo un repunte de 4.53% en abril, lo que representa un aumento frente al 3.96% reportado en el mismo periodo del año pasado.

Y a lo que los precios registraron un incremento quincenal de 0.11% por el alza de los precios en productos agropecuarios y algunos servicios.

Por su parte, el índice subyacente aumentó 0.18% quincenal, alcanzando una tasa anual de 4.27%, mientras que las mercancías subieron 4.10% anual y los servicios 4.44%.