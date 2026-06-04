Antonio Molina Díaz es detenido por peculado; fue colaborador de García Luna

Autoridades federales llevaron a cabo la detención de Antonio Molina Díaz, excoordinador General de Centros Federales, quien es señalado por los delitos de peculado y delincuencia organizada.

Antonio Molina Díaz fungió como colaborador de Genaro García Luna, siendo parte de la estructura de seguridad del exfuncionario.

Cae Antonio Molina Díaz, excolaborador de García Luna; es señalado por peculado

La Fiscalía General de la República de México (FGR) confirmó la detención de Antonio Molina Díaz, tras ejecutar una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y delincuencia organizada.

De acuerdo con las autoridades, la detención tuvo lugar en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX), específicamente en la zona de la colonia Anáhuac.

Según investigaciones, a Antonio Molina Díaz se le atribuye haber utilizado su cargo como coordinador General de Centros Federales para realizar operaciones con fondos de procedencia ilícita.

Puntualmente, los delitos se habrían cometido durante el periodo comprendido entre los años 2013 y 2018.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) acusa Antonio Molina Díaz de firmar durante ese periodo al menos 8 contratos para la construcción de nuevos centros penales.

Estas acciones habrían resultado en una falta al erario por una cifra cercana a los 5 mil millones de pesos, los cuales se presume fueron desviados del presupuesto asignado.

Tras su detención, el excoordinador fue conducido a las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el centro penitenciario de “El Altiplano” en Almoloya de Juárez.

En este recinto, Antonio Molina Díaz enfrentará su audiencia inicial, donde un juez federal determinará su situación legal respecto a las acusaciones de peculado y delincuencia organizada.