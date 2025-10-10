Grupo México compartió los detalles sobre el rechazo de Citigroup a su oferta por el 100% de Banamex.

Esto luego de que Citi anunciara que mantendrá el trato realizado con Fernando Chico Pardo, por lo que no aceptará la oferta de Germán Larrea.

Esto a pesar de que, de acuerdo con Grupo México, se trataba de un mejor trato y por un “precio superior”.

Grupo México señala que Citigroup no aceptó la mejor oferta por Banamex

Luego de que se hiciera público el rechazo de Citigroup a la oferta de compra de Grupo México para Banamex, la empresa de Larrea señaló que tenían una por un “precio mayor”.

Según Grupo México, buscaban comprar el 100% de Banamex, a través de un acuerdo que brindaba mayor certeza y mejores condiciones que la de Chico Pardo, quien obtendrá el 25% de Banamex.

“La propuesta de Grupo México cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi de desincorporar el 100% de Banamex” Grupo México

Asimismo, reiteró que el objetivo de la propuesta rechazada era el garantizar que el banco regresara “a manos de inversionistas mexicanos”

Por ello, lamentó la decisión de Citi, “toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mezicano líder”.

“Grupo México es respetuoso de la determinación de Citi y desea que tenga éxito en la operación por la cual ha optado y en el destino que eligió para Banamex, de modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano” Grupo México

Claudia Sheinbaum: Banamex mantendrá su acervo cultural con venta a Chico Pardo, asegura

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Citi es quien decidió mantener el acuerdo que ya tenía sobre la segunda propuesta de compra para Banamex.

“Citi determinó que la propuesta con la que finalmente aceptan la venta de al menos una parte de Banamex es la primera que se presentó, se rechaza la segunda” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que en la conversación que mantuvo con Citigroup se le informó que el 75% que no se entregará a Chico Pardo se abrirá a la venta de accionistas.

Por otra parte, resaltó que el acervo cultural de Banamex se mantendrá en México y será el empresario que lo adquirió quien se encargue de abrir su exposición al público.