Citigroup anunció su rechazo a la oferta de Grupo México para comprar Banamex, quien aseguró que buscaba mantener la colección de arte en el país.

A través de un comunicado, Citi señaló que evaluó la propuesta de Germán Larrea; sin embargo, decidió rechazar la oferta.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta” Citigroup

Asimismo, señaló que mantendrán la estrategia que anunciaron en 2024 para la desinversión de Banamex.

Información en desarrollo…