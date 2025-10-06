Las acciones de Grupo México comenzaron la semana con pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Tras una caída inicial del 18.8%, los títulos se cotizaron en 130.58 pesos, luego de que la compañía presentara una oferta para la adquisición de Banamex, la unidad mexicana de Citigroup.

El 3 de octubre de 2025 se informó que Grupo México buscaba adquirir el 100% de Banamex, lo que generó movimientos importantes en la BMV. Durante la jornada, el principal indicador de la bolsa, el S&P BMV/IPC (MEXBOL), registró una caída del -2.08%, ubicándose en 60,692.52 puntos.

Más tarde, los títulos de Grupo México retrocedieron hasta 16%, cotizando en 135.24 pesos por acción.

Este desplome marca una de las peores jornadas para Grupo México desde septiembre de 2008, reflejando la volatilidad generada por la oferta de adquisición y la incertidumbre en el mercado.

Edificio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) (Mario Jasso / Mario Jasso/Cuartoscuro)

Caída de acciones de Grupo México tras anuncio de oferta por Banamex

Las acciones de Grupo México, empresa enfocada en las industrias ferroviaria e infraestructura, registraron una fuerte caída en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras el anuncio de una oferta para adquirir Banamex.

Aunque Banamex aclaró que no ha recibido formalmente la oferta de Grupo México, señaló que, en caso de presentarse, será revisada de manera responsable, considerando aspectos como las aprobaciones regulatorias requeridas.

La caída de las acciones se atribuye tanto a la sorpresa que generó la oferta entre los inversionistas como a la incertidumbre que introdujo en el mercado. En este sentido, JP Morgan indicó en una nota de análisis que “el anuncio introduce una renovada incertidumbre y riesgo”, ya que Banamex representa “un negocio muy diferente a las actividades actuales de Grupo México”.

Este movimiento evidencia la volatilidad de las acciones y refleja la cautela de los mercados ante operaciones fuera del enfoque principal de la compañía.