El director ejecutivo de Grupo México no se rinde y presentó una propuesta para adquirir el 100% de Banamex, pero, ¿quién es Germán Larrea? Te decimos lo que sabemos.

Citi dio a conocer en 2022 que vendería Banamex, entidad por la cual Germán Larrea y Grupo México demostraron su interés de comprar con aprobación del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, Citi rechazó la oferta de Germán Larrea y anunció en mayo de 2023 que vendería Banamex mediante una Oferta Pública Inicial que resultó en la venta del 25% a Fernando Chico Pardo.

¿Quién es Germán Larrea? Empresario y director de Grupo México

Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco, mejor conocido como Germán Larrea, es un empresario mexicano y el director ejecutivo de Grupo México, que a su vez es la empresa minera más grande del país.

Acorde con el listado de Forbes, Germán Larrea se encuentra en el número 37 entre los más ricos del mundo, con una fortuna que al día 3 de octubre 2025 se estima en 46.5 miles de millones de dólares.

¿Quién es Germán Larrea? Director de Grupo México (Especial)

¿Qué edad tiene Germán Larrea?

Nacido en Ciudad de México en 1953, Germán Larrea tiene 71 años de edad en la actualidad.

¿Quién es la esposa de Germán Larrea?

Germán Larrea suele mantener su vida privada lejos del ojo público, por lo que se desconoce quién es su esposa.

¿Quién es Germán Larrea? Director de Grupo México (Especial)

¿Germán Larrea tiene hijos?

No se tiene información sobre los hijos de Germán Larrea, aunque se sabe que tendría al menos una hija.

Referente al resto de su familia, Germán Larrea es hijo del fundador de Grupo México, Jorge Larrea Ortega a quien se le conocía como “el rey del cobre” y de Sara Mota-Velasco, accionista de dicha empresa.

¿Qué estudió Germán Larrea?

Germán Larrea estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac.

¿En qué ha trabajado Germán Larrea?

Fue en 1994 cuando Germán Larrea se convirtió en el director general de Grupo México y presidente del Consejo de Administración.

Acorde con la misma revista Forbes, Germán Larrea ha expandido Grupo México desde que asumió el cargo, no sólo por sus operaciones en Perú y Estados Unidos, también en el sector ferroviario y de infraestructura.

Como conglomerado, Grupo México abarca otras empresas, por lo que de manera indirecta, Germán Larrea es dueño de:

Cinemex (comprada en 2008)

Ferromex

Ferrosur

Southern Cooper Corporation

America’s Mining Corporation

Florida East Coast Railway

Texas Pacifico

México Proyectos y Desarrollos

CIEM

PEMSA

Grupo México Servicios de Ingeniería

¿Quién es Germán Larrea? Director de Grupo México (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Germán Larrea y Grupo México presentan nueva oferta a Citi para comprar Banamex

Mediante comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores de Grupo México, Germán Larrea presentó una nueva oferta a Citi para la compra de Banamex y sería el adquirir un 100% de sus acciones.

Sin embargo, Germán Larrea también estaría dispuesto a convertirse en el socio mayoritario ya que ofreció que Fernando Chico Pardo se quede con el 25% de Banamex si es su deseo.

Esto debido a que Germán Larrea busca que Banamex sea operada por autoridades financieras mexicanas, razón por la cual más adelante podría recibir afores e inversores nacionales.

De momento, Grupo México destacó que esta oferta tiene términos atractivos, ya que se comprometieron a una transición certera y que la plantilla de Banamex permanezca sin cambios.