Grupo México insistió en su oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex y ahora asegura que su oferta no implica incrementar su deuda de manera significativa.

“Grupo Mexicano, informa que, de ser aceptada, su propuesta no requeriría de un aumento de deuda significativo para la empresa…. sería menor a 2 mil millones de dólares, mismos que serán cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas" Grupo México

Lo que Grupo México requeriría como deuda para comprar Banamex sería menor a dos mil millones de dólares, aseguro, mismos queda tendría asegurados por líneas de crédito que tiene acordadas.

Grupo México asegura que compra de Banamex no pone en riesgo otras inversiones

Grupo México también aseguró que de comprar Banamex, no va a afectar en sus inversiones anunciadas en:

Minería

Transportes

Infraestructura

“Grupo México va a continuar con los proyectos de inversión que ya anunciados en sus divisiones Minera, Transportes e infraestructura, independientemente de que se realice o no la copra de Banamex” Grupo México

“La empresa mantiene un balance sólido”, aseguró, con datos al segundo trimestre de 2025. Y es que actualmente tiene una deuda de “375 millones de dólares, equivalente a 0.1 veces su nivel de EBITDA, con lo cual cuenta con un amplio margen para realizar dicha adquisición”.

Grupo México enlista 5 casos de éxito

Grupo México presumió que tiene disciplina operativa y financiera además de visionan a largo plazo, lo cual se ve reflejado en proyectos como:

Buenavista del Cobre Ferromex SPCC Perú Asarco Líneas cortas ferroviarias en Estados Unidos

Grupo México detalló que al adquirir el 100 por ciento de Banamex, se quedaría con 60 por ciento y dispondría el 40 por ciento restante para otros inversionistas y afores.

La empresa dijo que esperará a que se cumplan los 10 días para que el Consejo de Administración de Citigroup consulte y de una respuesta.

De acuerdo con Grupo México, el objetivo de comprar Banamex pretende conservar a todo su equipo directivo y crear un nuevo comité ejecutivo especializado.