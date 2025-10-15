Tras rechazar la oferta de Grupo México, Citigroup se asoció con Fernando Chico Pardo, cuya participación ayudará a impulsar Banamex.

Durante una conferencia con inversionistas en el marco de la entrega de resultados financieros del tercer trimestre de 2025, Jane Fraser, CEO de Citigroup, se dijo complacida con la operación que cuenta con el apoyo del gobierno de México.

El empresario Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% de Banamex, lo que representa 520 millones de acciones, por las que pagaría 42 mil millones de pesos.

“Es un paso muy significativo hacia la desinversión de Banamex” Jane Fraser. CEO de Citigroup

Fernando Chico Pardo (Galo Cañas / Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con la CEO de Citigroup, la experiencia de 50 años de Fernando Chico Pardo aporta un valor mayor al Banco Nacional de México.

Por lo que el presidente del Consejo de Administración de ASUR será clave para atraer nuevos inversionistas interesados en adquirir una participación en Banamex.

“Confiamos en que este camino es el mejor para nuestros grupos de interés en términos de certeza y valor y no podríamos estar más complacidos de tener a Fernando, con su historial probado ante los inversionistas, como nuestro socio” Jane Fraser. CEO de Citigroup

Participación de Fernando Chico Pardo en Banamex podría concretarse en un año

De acuerdo con información difundida por diversos medios de comunicación, Fernando Chico Pardo ya solicitó la aprobación regulatoria en México para formalizar su participación en Banamex.

Así como informó que realizará la Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex una vez que se concrete la compra, proceso que podría tomar entre 9 y 12 meses.

Su participación redefinirá el control, operación y rumbo de la institución bancaria.