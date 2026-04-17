Desde su lanzamiento a finales de 2025, la ROG Xbox Ally X en México ha sido muy solicitada por los fans, ya que ofrece buenas opciones de juego y portabilidad.

Si aún no tienes tu consola portátil; pero tienes pensado adquirirla, aquí te daremos todos los detalles al respecto de la ROG Xbox Ally X en México.

Rog Xbox Ally X (ASUS)

Precio de la ROG Xbox Ally X en México

El precio de la ROG Xbox Ally X en México es de 22,499 pesos, que puede parecer alto para muchas personas, tomando en cuenta otras consolas portátiles.

La razón del precio de la ROG Xbox Ally X en México se debe a que se está tomando como una mini PC de gama media, con todas las especificaciones de la misma, de ahí que se el costo se tome en base a esto.

Además de que cuenta con integración total a Xbox Game Pass y Windows 11, lo que la hace una plataforma bastante flexible para jugar toda clase de juegos, de la mayoría de las tiendas virtuales.

De momento no hay detalles de que vaya a haber una reducción de precio en el futuro inmediato; pero es posible que puedas encontrar una oferta en alguna tienda relacionada.

ASUS ROG Xbox Ally X (Cortesía )

¿Dónde comprar la ROG Xbox Ally X en México?

La ROG Xbox Ally X en México se puede comprar en varias tiendas físicas y online del país, aquí te dejamos una lista de los lugares donde la puedes encontrar:

Asus Store

Mercado Libre

Amazon México

Liverpool

Coppel

Sears

Xbox México

No te preocupes, en todos estos establecimientos hay un buen surtido de unidades de ROG Xbox Ally X en México, por lo que no debes temer de quedarte sin la tuya.

Otra cosa a tener en cuenta es que cada tienda, sobre todo si buscas en línea, tiene diferentes tiempos de entrega, así que en algunos casos deberás de esperar varios días antes de tener tu consola.

Y que si vas a los negocios físicos, corres el riesgo de que no haya en existencias en la tienda que fuiste a buscar.