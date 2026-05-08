Bill Gates advirtió que la mayoría de las compañías de inteligencia artificial no sobrevivirá al auge tecnológico actual, impulsado por inversiones especulativas globales.

En entrevista con Financial Review, el fundador de Microsoft comparó el entusiasmo por la IA con anteriores burbujas digitales, donde solo unas pocas empresas lograron consolidarse.

Gates, de 70 años de edad, señaló que la automatización transformará el mercado laboral en los próximos 2 a 5 años, aunque también podría beneficiar sectores estratégicos como salud, educación y agricultura.

En ese sentido, alertó que gobiernos deberán adaptar sistemas fiscales y sociales.

Bill Gates prevé una depuración tecnológica tras el auge global de la inteligencia artificial

Gates señaló que empresas como Microsoft, Google y Apple lograron consolidarse durante anteriores revoluciones digitales, mientras muchas otras compañías desaparecieron tras enfrentar mercados altamente competitivos.

El empresario explicó que la reciente presentación de herramientas automatizadas, como plataformas jurídicas impulsadas por IA, aceleró expectativas financieras y elevó presiones dentro del sector tecnológico internacional.

Bill Gates (Jae C. Hong / AP)

Según Gates, el avance acelerado de la automatización también transformará el mercado laboral, incluyendo empleos administrativos que históricamente habían sido considerados relativamente seguros frente a cambios tecnológicos.

El cofundador de Microsoft indicó que robots y sistemas inteligentes podrían reemplazar múltiples tareas manuales y operativas durante los próximos 2 a 5 años.

Pese a sus advertencias, Gates afirmó que la inteligencia artificial podría beneficiar sectores estratégicos como salud, educación y agricultura, especialmente en regiones con recursos limitados.

A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, el empresario ha destinado más de 100 mil millones de dólares a programas globales relacionados con desarrollo social.

Finalmente, Gates alertó que los gobiernos deberán adaptar sistemas fiscales y de protección social para evitar que la brecha tecnológica aumente conforme avance la automatización mundial.