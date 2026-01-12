Todo parece indicar que Paramount no acepta un “no” por respuesta ya que, tras ser rechazado por octava vez por Warner Bros. y que este se quedara con la oferta de Netflix, la productora ha decidido iniciar una demanda.

Paramount inicia una guerra con Warner Bros. tras rechazar su oferta de compra y quedarse con Netflix

La compra de Warner Bros. está lejos de terminar pues, aunque había oficializado su acuerdo con Netflix, Paramount continúa interponiéndose pero esta vez no con otra oferta, sino con una demanda ante la compra de los activos de la industria del entretenimiento.

“En los últimos días, después de la decisión de Warner Bros. Discovery (WBD) de no entablar conversaciones con Paramount sobre nuestra oferta en efectivo de 30 dólares por acción para adquirir la totalidad de WBD… seguimos recibiendo la misma pregunta, ¿y ahora qué? Paramount propondrá una modificación de los estatutos de WBD para exigir la aprobación de los accionistas de WBD para cualquier separación de Global Networks… para garantizar que sean ustedes quienes tomen la decisión final sobre qué oferta les conviene más” Paramount

Pues se reveló que el CEO de Paramount, David Ellison demandó a Warner Bros. ante el tribunal de equidad de Delaware tras rechazar su oferta por octava vez y preferir la de Netflix sobre la de ellos, pese a que esta era mucho más grande que la del gigante del streaming.

Ellison criticó a David Zaslav y Warner Bros. asegurando una “falta de transparencia” al favorecer la oferta de Netflix por sobre la hecha por Paramount.

Y se encuentra presionando a los accionistas al comunicarles que propondrá consejeros para el consejo de Warner Bros. Discovery, en donde se opondrá a la fusión con Netflix exigiendo una mayor transparencia en torno al acuerdo que ha dejado fuera a Paramount.

De acuerdo con Paramount, presentarán una lista de consejeros en la junta anual de Warner Bros. de 2026 y, juntar votos en contra del acuerdo con Netflix.