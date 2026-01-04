El inicio de 2026 trajo una desagradable sorpresa para los usuarios de Claro Video en México, pues desde el primer día de enero se dieron cuenta de que Paramount+ ya no aparecía dentro de los contenidos del servicio.

Esto no fue un error, pues recientemente se confirmó que desde el 31 de diciembre de 2025, Paramount+ terminó su acuerdo con Claro Video en México.

Paramount+ rompe acuerdo con Claro Video tras 4 años en México

Desde su lanzamiento en 2021, Paramount+ fue parte del servicio de Claro Video en México, por lo que los usuarios podían acceder al contenido de la aplicación sin costo; esto terminó a inicios de 2026 por falta de acuerdo.

Paramount+ (Especial)

Según varios reportes, a pesar de las negociaciones, Paramount+ y Claro Video no consiguieron mantener su alianza en México, por lo que decidieron tomar caminos separados desde el 31 de diciembre de 2025.

Si bien este tipo de movimientos son normales en los servicios digitales, lo que sorprendió a usuarios es que no se dio ningún aviso al respecto; ni de parte de Paramount+ ni de Claro Video.

Lo único que mencionó Claro Video, una vez que los clientes preguntaron sobre Paramount+, es que este ya no estaba disponible, pero en su lugar añadieron el contenido de Atresplayer y el canal infantil Plim Plim .

Salida de Paramount+ de Claro Video confirma el cambio de estrategia

Desde hace varios meses se está señalando un cambio de estrategia dentro de Paramount+ y su empresa matriz al mando de David Ellison; ahora, con su salida de Claro Video en México, esta se confirma.

Paramount+ es uno de los últimos bastiones del estudio dentro de América Latina, por lo menos en cuestión de contenidos televisivos, luego que el resto de canales poco a poco han ido cerrando o quedando limitados.

Así, Paramount+ ya solo se podrá contratar de manera directa en México; es decir, a través de la app y algunos proveedores como Apple TV+ y Megacable.

Sin embargo, se espera que cuando se acaben los acuerdos con estos, suceda lo mismo que con Claro Video.