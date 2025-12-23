Paramount no se rinde en su búsqueda por Warner Bros., ahora es Larry Ellison, padre de David Ellison, quien ha salido a respaldar la oferta de su hijo por el legendario estudio.

Con el respaldo de Larry Ellison, David Ellison y Paramount pretenden ganar predominancia en la carrera que técnicamente ya tenía ganada Netflix desde inicios de diciembre de 2025.

Larry Ellison pone dinero de su fortuna para que Paramount compre Warner Bros.

De acuerdo con Bloomberg, Larry Ellison anunció su respaldo a la oferta de 108 mil millones de dólares que ofrece Paramount por Warner Bros., señalando que pondrá alrededor de 40 mil millones de dólares de su propia bolsa.

No solo eso, Larry Ellison señaló que pone su “garantía” a favor de Paramount, en las negociaciones por la compra de Warner Bros., lo cual le da un nuevo impulso a la compañía de David Ellison, según analistas.

Además se acordó no revocar el fideicomiso familiar y conservar activos mientras se completa la compra de Warner Bros., en caso de que se acepte la oferta. Este era uno de los “peros” que tenían la junta directiva del estudio.

En un comunicado publicado por la misma Paramount, señalan que este nuevo esfuerzo se amolda perfectamente a las necesidades de flexibilidad de Warner Bros. para refinanciar su deuda, representaciones y convenios operativos.

La “garantía Ellison” operaría a favor de Paramount en la compra de Warner Bros.

Si bien Paramount no aumentó su oferta por Warner Bros. con el apoyo de Larry Ellison, su simple presencia le da cierta seguridad a los inversionistas debido a su “garantía”.

Que Larry Ellison dé su “garantía” a Paramount en la compra de Warner Bros. significa que el empresario estaría afirmando que este es un negocio seguro.

Al ser la quinta persona más rica del mundo, el que este respalde un negocio hace que, por lo menos en un primer instante, se le dé mayor credibilidad a este.

En el caso de Warner Bros., hace que los posibles acuerdos que se llegaran a firmar, sean cumplidos, además de que se cubriría la deuda del estudio dado el respaldo de los activos multimillonarios de Ellison.

Este es un término donde Paramount supera a Netflix, pues esta hizo su oferta sin garantía, es decir, ciertos compromisos alcanzados, como la cobertura de la deuda, se deben de seguir negociando más allá de la oferta inicial.