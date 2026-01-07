La fusión de Warner Bros. y Netflix es un hecho; rechaza oficialmente la oferta hecha por Paramount que realizó en un último intento para hacerse del conglomerado de entretenimiento de Hollywood.

Warner Bros. rechaza la oferta de Parramount y se queda con Netflix

De acuerdo con Bloomberg y The Hollywood Reporter han confirmado el rechazo oficial de Warner Bros. a la oferta de Paramount para comprar sus activos, lo cual consolida la compra de Netflix.

Según se reveló, Warner Bros. aseguró que Paramount “no ofrece suficiente valor” para su industria, además de que tiene dudas de que realmente pueda cerrar el acuerdo o superar la oferta que previamente había hecho con Netflix; esto mediante una carta a sus accionistas enviada este miércoles 7 de enero.

“Los cambios en el rendimiento o la situación financiera del objetivo o del adquirente, así como los cambios en el sector o en el panorama financiero, podrían poner en peligro estos acuerdos de financiación”. Warner Bros.

Cabe recordar que la última oferta que realizó Paramount de David Ellison era un plan para comprar acciones a 30 dólares cada una; sin embargo, esta incluía una comisión de despido más alta.

Warner Bros. rechaza oferta de Paramount y se queda con Netflix (Dado Ruvic / REUTERS)

También contaban con la garantía del Larry Ellison quien garantizaría personalmente 40 mil 400 millones de dólares en financiación de capital para respaldar el acuerdo con Warner Bros.

No obstante, la junta directiva de Warner Bros. con David Zaslav, expuso sus preocupaciones sobre los más de 50 mil millones de dólares de préstamos que Paramount requería para cerrar el trato, por lo que ahora la rechaza oficialmente quedándose con el acuerdo previo de Netflix.

“El extraordinario volumen de financiación de la deuda, así como otras condiciones de la oferta de PSKY, aumentan el riesgo de impago, especialmente en comparación con la certeza de la fusión con Netflix” Warner Bros.

De igual manera, se señaló en la carta hecha por la junta directiva de Warner Bros. que, de anular el contrato que ya tenían con Netflix, este tendría un coste de 4 mil 700 millones de dólares, además de una comisión, esto incluye una comisión de rescisión de 2 mil 800 millones de dólares le adeudarían al gigante del streaming.

Esto aunado a otra comisión de 1500 millones de dólares por no completar un intercambio de deuda, más gastos de endeudamiento adicionales de unos 350 millones de dólares, según revela la carta.

Es decir que estas multas que tendría que pagar a Netflix, dejaría a Warner Bros. solo con 1100 millones de dólares de la comisión de rescisión de los 5 mil 800 millones de dólares que ofreció Paramount en caso de que el acuerdo fracasara.