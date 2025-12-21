Las cosas entre Warner Bros. y Paramount aún no terminan, pues el quinto mayor inversionista del estudio dueño de DC, dio a conocer que evaluará la oferta que David Ellison y compañía hicieron recientemente.

Aunque la junta directiva de Warner Bros. rechazó nuevamente a Paramount y David Ellison a mediados de diciembre de 2025, este accionista señala hay cosas que conviene revisar de la propuesta.

Paramount debe de mejorar los términos del acuerdo de su oferta por Warner Bros.

Harris Associates, el quinto mayor accionista de Warner Bros., dio a conocer que están abiertos a considerar la oferta por parte de Paramount, a pesar del rechazo reciente de la junta directiva del estudio.

Warner Bros. (Unsplash)

Señalan que Paramount debe hacer una mejor oferta y revisar los términos del acuerdo para que se pueda considerar la revisión de la propuesta alrededor de la compra de Warner Bros.

Si bien consideran que en cuestiones de valor, tanto la oferta de Netflix como la de Paramount están técnicamente igualadas, son los términos del acuerdo los que favorecen al servicio de streaming.

Lo anterior en palabras de Alex Fitch, manager del portafolio de Harris Associates, concluyendo con que “la pelota está en su terreno”; es decir, que todo depende de Paramount si quiere seguir peleando por el control de Warner Bros.

Warner Bros. rechazó la oferta de Paramount por considerarla “ilusa”

Aunque Paramount ofreció recientemente 108 mil millones de dólares —contra los 86 mil millones de dólares de Netflix— Warner Bros. rechazó nuevamente los intentos de David Ellison.

Esto debido a que Warner Bros. consideró que la nueva oferta de Paramount era “ilusa”, pues no ofrecían “nada interesante” más allá del dinero señalado anteriormente.

Mencionando que comparado con Netflix, esta última les ofrece un mayor valor como estudio y en cuestiones generales y particulares, sin entrar en detalles de lo mismo.

Paramount (Unsplash)

No obstante, por las palabras de Warner Bros., se intuye que Netflix presentó un mejor plan de compra, el cual beneficia tanto a las franquicias como a la junta directiva, mientras que Paramount solo presenta “músculo financiero”.