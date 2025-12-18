Paramount+ tendrá una subida de precio en 2026 en algunos de sus territorios, lo cual fue confirmado por la misma plataforma a sus suscriptores, aunque no queda claro si en México.

El aumento de precio en Paramount+ se aplicará en todos los planes que tiene el servicio, además de que hará ajustes a una de sus opciones.

Precio de Paramount+ en 2026

Este es el precio que tendrán los planes de Paramount+ en 2026:

Essential (con anuncios):

Mensual: 8.99 dólares (150 pesos)

Anual: 89.99 dólares (1620 pesos)

Premium (sin anuncios):

Mensual: 13.99 dólares (230 pesos)

Anual: 139.99 dólares (2520 pesos)

Paramount+ (Especial)

Se expresan los precios en dólares, porque el aumento de precio de Paramount+ de momento solo está anunciado para Estados Unidos y Canadá.

Además de lo anterior, Paramount+ avisó que ya no tendrá pruebas gratuitas; es decir, no se dará la opción de revisar la plataforma sin costo, para después hacer la suscripción.

Esto va acorde con otras plataformas de streaming, que poco a poco han quitado esta opción sin costo, o la han limitado, de uno o dos meses, a apenas unos cuantos días.

¿El aumento de precio de Paramount+ afectará a México?

Hasta el momento, Paramount+ no ha anunciado nada sobre un aumento de precio en México , dejando todo limitado a suscriptores en Estados Unidos y Canadá.

Haciéndose efectivo en esos territorios a partir de enero de 2026, de acuerdo con la misma plataforma de streaming.

Sin embargo, es conocido que cuando se da un aumento de precio en un servicio en Estados Unidos, solo es cuestión de tiempo para que suceda lo mismo en México y el resto del mundo.

Es posible que Paramount+ también esté planeando subir el precio de su suscripción en los próximos meses en México; algo que ya ha sucedido con anterioridad.

Por lo que recomendamos a todos los suscriptores de Paramount+ en México que estén al pendiente de cualquier aviso.