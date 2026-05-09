PlayStation sigue pasando por una etapa complicada, ahora arrastrando a Sony con pérdidas de 765 millones de dólares debido al desempeño de los juegos de Bungie, estudio que fue comprado en 2022.

Aunque en este momento se esperaba que Bungie fortaleciera los juegos de PlayStation, en el informe fiscal de Sony de 2025-2026, se reveló que el otrora famoso estudio no ha entregado los resultados esperados.

Playstation (PlayStation)

Bungie es la culpable de pérdidas millonarias en Sony y PlayStation

De acuerdo con la misma Sony, aunque se reportó una ganancia global del 12% con respecto al año pasado; PlayStation no estuvo muy bien debido a que Bungie entregó pérdidas de 765 mdd.

Esto se debe al mal desempeño de Destiny 2 y Marathon, los dos juegos activos de Bungie en los que PlayStation puso mucho énfasis al momento de la compra del estudio, pero que de momento no han cumplido las expectativas.

Destiny 2 ha visto una caída en sus jugadores desde 2024; mientras que Marathon, lanzado a inicios de 2026, no ha tenido el impacto que se esperaba, contando con una tasa de usuarios muy baja para un juego de 200 mdd.

Esto además ha provocado la caída en el valor como marca de Bungie, lo cual también ha contribuido a las pérdidas de Sony en esta división y con este estudio en específico.

Bungie (Bungie)

PlayStation y Sony apostarán por juegos alejados de Bungie

La situación es bastante delicada en Bungie, sobre todo porque PlayStation y Sony ya anunciaron un enfoque en los juegos exclusivos para 2026, pero alejándose del modelo del estudio mencionado.

Es decir, no se esperan más pérdidas en Bungie porque PlayStation y Sony han dejado de tener al estudio como un ente prioritario, bajando las expectativas económicas y ajustando su valor en el mercado.

En su lugar, parece que se enfocarán en la llegada de títulos fuertes como es el juego de Wolverine y el recién lanzado Saros, el cual tuvo un buen recibimiento de fans y crítica.

Sony compra Bungie (Sony)

Esta caída de Sony y PlayStation se suma a la pésima estrategia de juegos como servicio que se tomó en toda la generación de PS5, que a la larga ha provocado más pérdidas que ganancias a la división de videojuegos.

Pues de todos los títulos anunciados, solo Helldivers II ha logrado mantenerse con salud hasta este momento, el resto han sido cancelados al poco tiempo.