Tras renuncia de Manuel Romo, quien lideró al banco durante siete años, Banamex anunció que Edgardo del Rincón asumirá la dirección general de la institución.

Este relevo marca el inicio de una etapa centrada en fortalecer la independencia de la institución tras su separación de Citigroup.

Banamex anunció a Edgardo del Rincón como su nuevo director tras renuncia de Manuel Romo

Edgardo del Rincón asumirá la dirección general de Banamex a partir del 1 de junio de 2026, fecha en la que dejará el cargo Manuel Romo para enfocarse a proyectos personales.

Banamex tiene nuevo director: Edgardo del Rincón sustituye a Manuel Romo (Banamex )

A través de un comunicado, se reveló que los Consejos de Aministración de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. y Banco Nacional de México, S.A. (Banamex) nombraron a Edgardo del Rincón como nuevo director general.

Edgardo del Rincón, quien cuenta con décadas de experiencia previa en la entidad y recientemente dirigió BanBajío, llega con la misión de potenciar la digitalización y la eficiencia operativa.

Afirmó que impulsará la estrategia “con el cliente en el centro de todo lo que hacemos para construir la mejor experiencia”.

Edgardo del Rincón tiene una trayectoria de cuatro décadas en la banca mexicana, incluyendo una etapa de 34 años en Banamex en la que ocupó varios puestos en la división de la banca de consumo.

En un comunicado separado, BanBajío informó que Edgardo del Rincón dejará la dirección general y lo reemplazará Iván Lomelí León.

Presidente del Consejo Banamex confía que Edgardo del Rincón contribuirá al crecimiento del banco

El cambio en la dirección sucede a unos meses de que Fernando Chico Pardo tomó la presidencia del Consejo de Banamex, luego de que concretó la compra del 25% del grupo financiero mexicano a Citi.

Fernando Chico Pardo confía en que la trayectoria de Edgardo del Rincón contribuirá en la etapa de crecimiento de Banamex.

El presidente del Consejo Banamex señaló que Manuel Romo fue un directivo excepcional y de primera que entregó un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa.

Sin embargo, versiones señalan que Manuel Romo salió en medio de fricciones con Fernando Chico Pardo.

Manuel Romo ingresó a la institución en 1991 y lideró procesos clave como:

La separación operativa de Citigroup

La consolidación del nuevo grupo de control, liderado por Fernando Chico Pardo

El retorno de la entidad a niveles de crecimiento competitivos en todos sus segmentos de negocio