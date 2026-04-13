La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su módulo de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomendó a clientes de Magnicharters denunciar, de acuerdo con reportes periodísticos.

Ello ocurre ante la confusión y falta de información de algunos usuarios quienes desconocían el comunicado del 11 de fabril de Magnicharters en el que anuncio que dejará de volar por dos semanas.

En su comunicado, Magnicharters dijo que debido a problemas logísticos no realizarán vuelos durante el mencionado periodo.

Profeco solo ha recibido 8 denuncias por cancelaciones de Magnicharters

Iván Escalante, titular de la Profeco, dijo en la conferencia mañanera de este 13 de abril que solo han recibido ocho llamadas de denucia, sobre todo de agencias de viajes.

Adelantó que van a hacer una visita física a las oficinas de Magnicharters debido a que en el número colocado en su comunicado no contestan y de hecho remiten a la Profeco.

Magnicharters dijo que lamenta la situación y puso a disposición de clientes el número telefónico 55 5141 1351.

La aerolínea aseguró que enfrenta la situación con la debida diligencia para solucionarla.

De acuerdo con reportes periodísticos, pasajeros que tenían vuelos este lunes 13 de abril también se encuentran varados.

Claudia Sheinbaum: “se recolocó a pasajeros varados por Magnicharters”

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este 13 de abril que se recolocó a pasajeros varados, sobre todo provenientes de Cancún.

El 11 de abril, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) pidió a los pasajeros en tránsito que se acerquen a mostradores de Aeromexico, Viva Aerobús y Volaris para que se les brinde el apoyo posible.

En el apoyo menciona solamente a los viajeros que se encuentra en los aeropuertos de:

Cancún

Merida

Huatulco

“Los viajeros que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para que se les brinde el apoyo posible” SICT. Comunicado 11 de abril

Situación de Magnicharters podría alargarse más de dos semanas

José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), dijo a Azucena Uresti en Grupo Fórmula que la situación podría alargarse más de dos semanas como ya ha pasado con Mexicana de Aviación, Interjet o Aeromar.

Previamente se han viralizado denuncias de falta de pagos como la del piloto Edgar Macías a finales de 2025 quien denunciaba alrededor de cinco meses de sin sueldo.