La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que los pasajeros varados por las cancelaciones de Magnicharters fueron reubicados en otras aerolíneas como parte del plan implementado por la SICT y la AFAC desde el 11 de abril de 2026.

“El fin de semana bajo el liderazgo de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y nosotros, recolocamos a muchas de las personas que quedaron varadas en los vuelos que estaban programados” Iván Escalante, titular de Profeco

Iván Escalante, titular de la Profeco, detalló que el esquema se aplicó en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el apoyo de la gobernadora Mara Lezama en Quintana Roo.

La crisis de Magnicharters podría extenderse más allá de dos semanas.

Sheinbaum reconoce a Mara Lezama por apoyar a pasajeros de Margnicharters

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aunque no le correspondía, el gobierno de Quintana Roo y personalmente la gobernadora Mara Lezama, también estuvieron apoyando a los pasajeros varados en Cancún.

La mandataria recordó la necesidad de resolver la situación de los viajeros debido a que este fin de semana era el retorno a clases.

Cancelación de vuelos de Magnicharters podría reflejar una situación grave

Magnicharters dio a conocer el sábado 11 de abril de 2026 que suspendía los vuelos por dos semanas debido a temas de logística.

No obstante, se han documentado casos en los que a sus trabajadores les debe sueldos o le realiza pagos retrasados, además de ausencia de otras herramientas de trabajo y prestaciones, lo que reflejaría una crisis mayor.

Desde el 13 de abril de 2026 se ha visto a pasajeros varados de Magnicharters en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pues no conocían el anuncio del fin de semana.

Hasta domingo por la noche, la Profeco solo tenía ocho llamadas de agencias de viajes denunciando la situación.

La Profeco anunció diligencias presenciales para tener diálogo con personal de Magnicharters ya que el teléfono de apoyo 55 5141 1351 los remite a la Profeco.