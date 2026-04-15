Tras cancelar 18 vuelos, se informó que Magnicharters cerró sus oficinas en la Ciudad de México (CDMX) y Monterrey, lo que algunos ven como una posible señal de un cierre definitivo.

La situación, advierte la Profeco, significa que no hay manera de llegar a un acuerdo entre la empresa y los afectados, ya que no hay personal de Magnicharters en aeropuertos, oficinas ni domicilios fiscales.

Si Magnicharters no demuestra tener suficiente solvencia para continuar con sus operaciones, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) advirtió que suspenderá permanentemente las operaciones comerciales de la empresa.

Avión de la flota de Magnicharters. (@MagniFans)

AFAC advierte suspensión permanente de Magnicharters si no acredita solvencia

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), anunció en un comunicado la suspensión temporal de la empresa tras lo ocurrido con Magnicharters.

“AFAC como autoridad aérea determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo (AOC) de Magnicharters” AFAC

La AFAC informó que se otorgó a la empresa un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y garantice el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar de manera segura.

En caso de no acreditar la solvencia requerida, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y del AOC, lo que implicaría el cese permanente de sus operaciones comerciales.

AFAC se pronuncia por Magnicharters (AFAC )

Expertos ven inminente el cierre definitivo de Magnicharters después de años de crisis

Expertos señalan que el cierre definitivo de Magnicharters parece inminente, pues acumula meses de deudas salariales y actualmente opera con apenas tres aviones en servicio.

A esto se suma que su tráfico de pasajeros cayó más de un 70% en los últimos seis años y su factor de ocupación apenas alcanza el 56%, lo que dificulta su regreso después de cancelar sus vuelos.

Su crisis quedó aún más clara cuando un piloto “secuestró” un vuelo por varios minutos y se negó a despegar, alegando que la empresa llevaba meses sin pagar los salarios.

Profeco recibió cientos de quejas tras la cancelación de vuelos de Magnicharters

De acuerdo con la Profeco, las rutas que ha cancelado Magnicharters desde el 11 de abril de 2026, son las siguientes:

México-Cancún

Monterrey-Cancún

Cancún-Monterrey

Cancún-México

Huatulco-México

México-Huatulco

Mérida-México

México-Mérida

La Profeco informó que desde los reportes de cancelación, se ha brindado asesoría a 140 personas afectadas y se han atendido 156 llamadas a través del Teléfono del Consumidor.