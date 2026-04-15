Los trabajadores de Magnicharters amenazan con irse a huelga si la aerolínea sigue incumplimiento sus contratos; han denunciado que no se les han pagado sus salarios, viáticos ni prestaciones.

De acuerdo con el sindicato, Magnicharters tiene hasta el próximo 30 de mayo de 2026 para resolver las demandas y evitar que estalle la huelga, lo que implicaría la suspensión total de sus operaciones.

La posible manifestación se da en medio de una crisis operativa que ya ha afectado el funcionamiento de la aerolínea, pues algunos trabajadores ya se encuentran en paro de actividades.

Pilotos de Magnicharters suspenden vuelos por adeudo de viáticos (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

Sindicato de Magnicharters amenaza con huelga por incumplimiento de contrato

El sindicato de trabajadores de Magnicharters, aerolínea regiomontana, suspendió sus operaciones y han presentado una solicitud para emplazar la huelga debido al incumplimiento de contratos.

Trabajadores señalan que los adeudos se arrastran desde finales de 2025, situación que ha deteriorado las condiciones laborales y ha generado incertidumbre sobre la viabilidad de Magnicharters.

Especialistas del sector advierten que, de no alcanzarse un acuerdo, Magnicharters podría enfrentar un escenario más complejo con impactos no solo para sus empleados, sino también para usuarios y la industria turística.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial sobre el emplazamiento a huelga ni sobre las acciones que tomará para atender las demandas laborales.