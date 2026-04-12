Magnicharters anunció la suspensión de sus operaciones las próximas dos semanas; usuarios denuncian falta de respuesta.

Este sábado 11 de abril, la aerolínea Magnicharters causó sorpresa entre sus usuarios al anunciar que no daría servicio.

Suspende Magnicharters operaciones durante dos semanas

Mediante un comunicado, Magnicharters informó que sus vuelos programados durante dos semanas no se llevarían a cabo por problemas de logística.

Sin embargo, Magnicharters no detalló los motivos por los cuales se dio la interrupción de su servicio.

Magnicharters suspende operaciones dos semanas sin dar razones a sus usuarios (Magnicharters vía X)

Pese a la molestia y falta de respuesta que han denunciado los usuarios de Magnicharters, la aerolínea indicó que enfrentaba la situación con la “debida diligencia para solucionarla.”

De igual forma, Magnicharters aseguró que lamentaba “profundamente” la situación por la que estaban pasando.

“La empresa Magnicharters, La Aerolínea Turística de México, informa a la opinión pública que, debido a problemas logísticos, los vuelos programados durantas las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo. A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla. Magnicharters, empresa con 30 años de servicio, en los que ha ofrecido millones de pasajeros las mejores condiciones de calidad, comodidad y seguridad, lamenta profundamente esta situación." Magnicharters

La suspensión de Magnicharters ha provocado incertidumbre entre los pasajeros, quienes ya tenían vuelos programados a destinos como:

Cancún

Monterrey

CDMX

De acuerdo con algunos reportes, aunque Magnicharters no han explicado las razones tras la pausa a sus operaciones, la empresa enfrenta problemas financieros desde 2025.

Magnicharters presentó dificultades por adeudos salariales con su personal.

Así como deudas operativas millonarias con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Usuarios acusan falta de respuesta de Magnicharters tras anunciar pausa de dos semanas en sus operaciones

En redes sociales como X (Twitter), usuarios han acusado falta de respuesta de la aerolínea Magnicharters.

Una pasajera en el aeropuerto de Monterrey expuso que Magnicharters canceló su vuelo, dejándola varada por completo y sin darle más explicaciones o soluciones.

Aunque los usuarios de Magnicharters intentaron comunicarse con la aerolínea, esta no contesta las llamadas, provocando más molestia entre quienes ya tenían planeado su viaje a través de Magnicharters.

Por lo mismo, señalaron que presentarían sus demandas ante las autoridades correspondientes.