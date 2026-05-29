A dos semanas del inicio del Mundial 2026, Uber denunció que los operativos de la Guardia Nacional en el AICM generan un “clima de incertidumbre” que afecta la experiencia de los visitantes.

Vemos operativos de Guardia Nacional y vemos un clima, yo creo, de incertidumbre, que es lo peor que nos puede pasar en este contexto Diego Martínez, director de políticas públicas de Uber

Diego Martínez, director de políticas públicas de Uber, advirtió que las multas por recoger pasajeros en zona federal pueden alcanzar hasta 70 mil pesos.

Uber insiste en que cuenta con protección judicial y pide modernizar la normativa de transporte terrestre en aeropuertos.

Operativos y multas de hasta 70 mil pesos

A pesar de que Uber cuenta con una suspensión definitiva que les permite operar en terminales aéreas sin que sus conductores sean detenidos, la realidad en las puertas del aeropuerto es distinta.

La Guardia Nacional mantiene operativos diarios que resultan en sanciones económicas severas.

Según se informó en la presentación del estudio “Movilidad urbana ante el Mundial 2026”, las multas por recoger pasajeros en zona federal ascienden a 50,000 pesos, pero al sumar los costos de grúa y arrastre, el monto total para el socio conductor puede llegar a los 70,000 pesos.

Hemos pedido a las autoridades que pongan al usuario en el centro, especialmente porque el Mundial 2026 generará mucha presión en aeropuertos como el de la Ciudad de México, el AIFA, Cancún, Guadalajara y Monterrey. Nos preocupa que estos operativos continúen. Diego Martínez, director de políticas públicas de Uber

Para hacer frente a estas acciones, Uber ha desplegado ayuda legal en sitio a través del despacho JZG Abogados, con presencia física en las Terminales 1 y 2 del AICM, así como en el aeropuerto de Guadalajara, para asesorar a los conductores al momento de ser interceptados por la autoridad.

AICM busca un equilibrio entre taxis y apps como Uber y Didi (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Usuarios de Uber, el más afectado de cara al Mundial

Uber enfatizó que esta falta de claridad regulatoria genera una mala experiencia para el turista, quien se ve envuelto en un ambiente de duda sobre dónde y cómo solicitar su transporte.

Hay acciones que pueden estar generando una confusión entre los usuarios. Es una conversación que sigue su curso con las autoridades y lo que queremos es poder tener un espacio en donde ese ecosistema funcione en paz para todos los actores y con total certidumbre Diego Martínez, director de políticas públicas de Uber

Este factor es crítico considerando que el 81.4% de los viajeros que llegan a una nueva ciudad eligen Uber como su primera opción de movilidad.

“No se está poniendo al usuario al centro de la discusión”, lamentó Martínez, al señalar que las regulaciones actuales tienen 40 años de antigüedad y no contemplan las nuevas modalidades tecnológicas.

Uber sostiene que las detenciones realizadas por la Guardia Nacional son arbitrarias y discriminatorias, contraviniendo la protección judicial con la que cuenta la compañía.

Pasajeros tendrán que caminar casi un kilómetro para pedir el servicio (Eduardo Díaz/SDP Noticias)

Uber hace un llamado a la modernización

Ante la expectativa de 2.5 millones de viajes adicionales durante el mes del torneo, Uber ha instado al gobierno federal a cesar el “acoso” sobre conductores y pasajeros.

Uber busca una mesa de diálogo que permita modernizar la normativa de transporte terrestre en aeropuertos para favorecer la competitividad de México y ofrecer total certidumbre jurídica a todos los actores involucrados antes de que ruede el balón.