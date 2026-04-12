La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informaron que la aerolínea Magnicharters (Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V.) suspendió todos sus vuelos programados durante las próximas dos semanas debido a problemas logísticos.

La medida entró en vigor el sábado 11 de abril de 2026 y afecta rutas nacionales e internacionales, dejando a decenas de pasajeros varados principalmente en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco.

Magnicharters suspende todos sus vuelos por dos semanas: SICT activa plan de apoyo para pasajeros varados

Magnicharters confirmó la suspensión temporal de sus operaciones, lo que impactará a viajeros que tenían vuelos programados en los siguientes días.

Las autoridades señalaron que esta medida responde a problemas logísticos internos de la compañía, por lo que la SICT y la AFAC activaron un protocolo de atención inmediata.

Como parte del plan emergente, las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris brindarán apoyo a los usuarios que se encuentren en tránsito.

El apoyo está dirigido principalmente a viajeros que se encuentren en los aeropuertos de:

Cancún

Mérida

Huatulco

Autoridades lanzan plan en apoyo a pasajeros afectados por Magnicharters (@SICTmx / X )

¿Qué deben hacer los pasajeros de Magnicharters?

Si tienes un vuelo programado con Magnicharters:

Acude al aeropuerto correspondiente

Dirígete a mostradores de Aeroméxico, Viva Aerobus o Volaris

Solicita información sobre reubicación o alternativas de vuelo

Asimismo, la SICT recomendó a los usuarios comunicarse directamente con Magnicharters al teléfono 55-51-41-13-51 para consultas sobre reembolsos o cambios.

Finalmente, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la reanudación de operaciones.