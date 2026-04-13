Pilotos de Magnicharters revelan que la aerolínea les adeuda seis meses de viáticos y por eso suspendieron asignaciones de vuelo.

Magnicharters compartió un comunicado para confirmar que suspendería sus operaciones durante dos semanas por supuestos problemas de logística.

Sin embargo, sus pilotos revelaron que la empresa tiene adeudos con ellos y retomarán sus asignaciones una vez que la deuda sea saldada.

Pilotos revelan que Magnicharters tiene adeudos

Tras el comunicado de Magnicharters donde aseguró que suspendía funciones por problemas de logística, sus pilotos revelaron que la aerolínea les debe 6 meses de viáticos.

“(...) Les hacemos de su conocimiento que la base de pilotos de la empresa, hemos suspendido nuestras asignaciones de vuelo por la falta de pago de nuestros viáticos”, menciona el comunicado de los pilotos de Magnicharters.

Pilotos de Magnicharters revelan que les deben 6 meses de viáticos (Especial)

Los pilotos prometen seguir laborando y retomar sus rutas de vuelo cuando Magnicharters haya cumplido con los pagos correspondientes.

Los empleados de Magnicharters manifestaron que, si situación se apega al Artículo 236, inciso B de la Ley Federal de Trabajo, ya que la empresa está incumpliendo sus derechos laborales.

Los pilotos de Magnicharters expresaron que están en la mejor disposición de dialogar con la aerolínea.

Instituciones buscan un plan de atención a los pasajeros afectados

Magnicharters suspenderá actividades por dos semanas, por lo que hay pasajeros de Mérida, Cancún y Huatulco que se ven afectados por esta situación.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), revelaron que aerolíneas y grupos aeroportuarios están organizando un plan para atender a los afectados.

Magnicharters debe ofrecer alternativas tras cancelar sus vuelos tras cancelar sus viajes, así como pagar compensaciones económicas tras suspender sus operaciones.

Esta aerolínea es de las más pequeñas de México, cuenta con más de 30 años de servicios y solo opera dos aeronaves.