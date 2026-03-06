Ante las maniobras que TV Azteca realiza por su estado de insolvencia, los acreedores de la televisora en Estados Unidos, ya advirtieron dichas acciones no detendrán el litigio en ese país.

TV Azteca mantiene fuerte deuda en Estados Unidos (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Así lo sentenciaron los acreedores de la televisora de Ricardo Salinas Pliego en una carta en la que señalaron que el concurso mercantil iniciado en México, no debe afectar el caso en Estados Unidos.

Sin embargo, los prestamistas a los que TV Azteca debe 400 millones de dólares, externaron su preocupación porque el concurso mercantil ponga en riesgo sus cobros a la empresa.

Acreedores de TV Azteca en Estados Unidos desestiman concurso mercantil en México

El 26 de febrero de 2026, TV Azteca inició un concurso mercantil en México, por medio del que pretende reorganizar sus pasivos, es decir, ordenar sus adeudos para intentar cubrirlas bajo supervisión judicial.

Ante ello, los acreedores de la televisora de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos, a los que les debe 400 millones de dólares, reaccionaron al advertir que la maniobra no frena el litigio con ellos.

TV Azteca enfrenta litigio en Estados Unidos (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

En una carta que el fiduciario, The Bank of New York Mellon, dirigió al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se advierte que el concurso mercantil no exime a TV Azteca de su responsabilidad que implica el pago de su deuda.

En especial porque el banco que representa a la acreedores sentenció que el inicio del procedimiento financiero de la empresa, no puede suspender el proceso legal que se desarrolla en Nieva York.

Por eso, pidió al juez citar a una conferencia presencial con el representante legal de TV Azteca para plantearle sus consideraciones sobre el concurso mercantil, sin embargo, el impartidor de justicia se negó.

Acreedores de TV Azteca temen no poder cobrar su dinero

Pese a que desestimaron la posibilidad de que el concurso mercantil de TV Azteca en México pueda frenar el litigio que la empresa tiene en Estados Unidos, los acreedores sí manifestaron su temor por el caso.

En especial porque señalaron que el estado de insolvencia que la televisora declaró al abrir su concurso mercantil, pueda frustrar el cobro de los 400 millones de dólares que les debe.

Con respecto a dicho punto, el banco representante de los prestamistas planteó su preocupación de que el proceso derive en una sentencia que implique un "despojo de activos" por una incapacidad de pagar los bonos que debe.