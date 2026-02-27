La entrada a concurso mercantil de TV Azteca, empresa de Ricardo Salinas Pliego, podría generar despidos en la segunda televisora más importante de México.

“Van a hacer ajustes fuertes seguramente… no tienen ningún problema Elektra… Total Play no tiene ningún problema… la única que está en este tema de insolvencia es TV Azteca… puede ser uno de los riesgos, una de las consecuencias… si puede haber despidos…” José Yuste. Periodista especializado en negocios

Así lo explicó el periodista especializado en temas financieros y de negocios José Yuste en el programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Por ello, destacó que los posibles despidos deberían darse “con todas las de la ley” a pesar de la afectación en sus carreras de profesionales de la comunicación, periodismo, entretenimiento y más.

¿Habrás despidos en TV Azteca? La televisora deberá reducir gastos

José Yuste recordó que no todos los concursos mercantiles significan que se caerá en la bancarrota aunque han habido casos que lo demuestran.

Recordó que un caso que sí derivó en quiebra fue el de Interjet y uno que salió bien librado fue el de Comercial Mexicana.

Debido a que la etapa actual en la que se encuentra TV Azteca con un plan de reestructura, buscará reducir gastos.

TV Azteca y sus deudas en Estados Unidos

Un concurso mercantil implica un proceso judicial para supervisar la reestructuración de las deudas y evitar la quiebra, ello ante el pago de impuestos pendientes de Grupo Salinas y deudas pendientes de TV Azteca con acreedores en Estados Unidos.