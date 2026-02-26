TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego anunció que ingresará a un concurso mercantil a petición de sus accionistas debido a que enfrentan una crisis financiera tras el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con la televisora múltiples crisis los orillaron a tomar esta decisión para salvar la empresa.

A continuación te explicamos qué es este procedimiento legal al que recurre TV Azteca para salvar la empresa y cuáles son sus etapas.

¿Qué es el concurso mercantil en México?

El concurso mercantil es un procedimiento legal regulado por la Ley de Concursos Mercantiles que tiene como objetivo principal evitar la quiebra de una empresa y permitir su reestructura financiera.

Este mecanismo busca:

Proteger los derechos de los acreedores.

Evitar el deterioro del patrimonio de la empresa.

Lograr un acuerdo para el pago ordenado de deudas.

En caso de no existir acuerdo, proceder a la liquidación ordenada de bienes.

El concurso mercantil puede iniciarse:

Por solicitud voluntaria de la propia empresa

Por demanda de acreedores

A petición del Ministerio Público en casos específicos

El proceso es supervisado por un juez especializado y es de carácter público, por lo que cualquier persona puede consultar información a través de los mecanismos del Poder Judicial de la Federación.

¿Cuáles son las etapas del concurso mercantil?

El procedimiento determinado en la Ley de Concursos Mercantiles se divide en dos etapas sucesivas:

Conciliación

Quiebra

Cuando un juez admite la solicitud, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) designa a un visitador que revisa la situación financiera de la empresa para confirmar que se encuentra en incumplimiento generalizado de pagos.

En la etapa de conciliación se nombra a un conciliador que actúa como mediador entre la empresa y sus acreedores.

El objetivo es alcanzar un convenio que establezca:

Cómo se pagarán las deudas

En qué plazos

Bajo qué condiciones

Durante esta etapa, la empresa puede continuar operando y negociar la reestructura de sus obligaciones. Incluso puede suspender temporalmente ciertos pagos mientras se desarrolla la negociación.

En la etapa de quiebra, si no se logra un acuerdo o si la propia empresa lo solicita, se declara la quiebra.

En este caso:

Se designa a un síndico

Se toman el control y administración de los bienes

Se venden los activos para pagar a los acreedores conforme al orden legal establecido

¿Qué implica un concurso mercantil para TV Azteca?

Al acogerse a concurso mercantil, TV Azteca busca reestructurar sus deudas y evitar la quiebra, en medio de la presión financiera que enfrenta.

Este proceso no significa automáticamente el cierre de la empresa, sino que abre un periodo de negociación para intentar mantener operaciones y llegar a acuerdos con acreedores.