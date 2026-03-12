En medio de los rumores de quiebra, TV Azteca formalizó el proceso de concurso mercantil voluntario como parte del acuerdo aprobado por su Asamblea de Accionistas.

La empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, señaló que con este concurso mercantil voluntario busca alcanzar tres objetivos clave:

Preservar el valor de TV Azteca Reorganizar sus deudas Fortalecer su estructura financiera

TV Azteca (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

TV Azteca niega estar en quiebra por concurso mercantil voluntario

El concurso mercantil voluntario no implica que TV Azteca esté en quiebra, pues según la misma televisora, aún continúa operando con normalidad, lo que significa que:

Mantiene su producción en televisión

Sigue su presencia en plataformas digitales

Mantiene relación con audiencias, anunciantes y socios comerciales

Grupo Salinas explicó que la medida forma parte de una estrategia planeada desde hace varios años con el objetivo de fortalecer la financiera y viabilidad de TV Azteca en el futuro.

Cabe recordar que TV Azteca decidió iniciar el proceso de concurso mercantil voluntario luego de saldar su deuda con el SAT, estimada en más 5 mil millones de pesos por impagos de los ejercicios fiscales entre 2009 y 2013.

Empleados de TV Azteca podrían ser afectados tras concurso mercantil (Eduardo Díaz)

¿Por qué TV Azteca pidió concurso mercantil y que significa?

Como lo ha explicado anteriormente Grupo Salinas, el concurso mercantil voluntario es un mecanismo contemplado en la legislación mexicana que permite a empresas reordenar sus obligaciones bajo supervisión judicial.

Este sistema garantiza la continuidad de las operaciones de TV Azteca mientras negocia con acreedores, al mismo tiempo que evita que la empresa caiga en quiebra.

De acuerdo con Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca, el objetivo del concurso mercantil es proteger empleos y asegurar continuidad.