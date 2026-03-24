Una jueza federal admitió a trámite la solicitud de concurso mercantil presentada por TV Azteca y fijó un plazo para esta de un año.

Con esta resolución, TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, inició formalmente un proceso de reestructura financiera bajo supervisión judicial, con el objetivo de evitar la quiebra tras años de dificultades económicas acumuladas.

Esto conlleva el concurso mercantil de TV Azteca admitido por una jueza federal

El lunes 23 de marzo de 2026, se informó que la Jueza Primero de Distrito en materia de Concursos Mercantiles, Nataly Pérez Hernández, aceptó la solicitud de concurso mercantil presentada por TV Azteca.

Este mecanismo legal contempla la designación inmediata de un visitador encargado de inspeccionar las finanzas de la televisora con el fin de ratificar su estado de insolvencia.

Una vez que se emita la sentencia formal, TV Azteca contará con un periodo de un año para llegar a un consenso con sus acreedores, etapa durante la cual sus bienes quedarán protegidos frente a posibles embargos o ejecuciones por parte de terceros .

A pesar de la admisión del recurso, la juez federal determinó que los beneficios de esta protección no se extienden a las empresas filiales o subsidiarias del grupo, tales como ADN Noticias o incluso el equipo de fútbol Mazatlán.

Jueza admite concurso mercantil de TV Azteca y fija plazo de un año (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Esto implica que dichas entidades deberán enfrentar sus propios compromisos financieros de manera independiente, sin el amparo directo que la jueza otorgó exclusivamente a la razón social principal de TV Azteca.

Según especialistas, el procedimiento no pone en riesgo los derechos de los trabajadores, sino que busca frenar un endeudamiento derivado de factores como la pandemia y costos de licencias.

Aunque TV Azteca recientemente cubrió un adeudo fiscal de 10 mil millones de pesos, deberá negociar con transparencia sus pasivos restantes bajo la vigilancia del SAT y el IMSS para asegurar la continuidad de su servicio concesionado.